Un elicopter Black Hawk al Ministerului de Interne este folosit, pentru prima dată, într-o misiune de salvare montană. A venit în sprijinul salvamontiștilor din Brașov, care caută un tânăr dispărut pe munte de patru zile, într-o zonă dificilă.

„De la primirea apelului, duminică seară, zeci de salvamontişti au căutat continuu, iar lor s-au alăturat şi salvatori montani voluntari şi jandarmi montani. Astăzi este a patra zi de căutări, iar echipele au beneficiat şi de suportul unui elicopter SMURD care a survolat zona, precum şi de prezenţa unei echipe canine de căutare”, anunță Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă.

Echipele au verificat zona cu dispozitivul RECCO şi cu drona dotată cu cameră de termoviziune. Eforturile sunt îngreunate de condiţiile meteorologice, caracteristicile zonei şi riscul ridicat de producere a unei avalanşe, relatează Agerpres. Potrivit DSU, echipele au sondat în mai multe puncte, însă stratul de zăpadă este extrem de instabil, fiind prezente acumulări mari şi zone extinse cu plăci de zăpadă instabilă.

„În ciuda acestor provocări, toate eforturile umane şi tehnice sunt depuse pentru găsirea cât mai rapidă a persoanei dispărute. Vă rugăm să evitaţi deplasările în zonele montane marcate ca fiind riscante", anunță DSU.

