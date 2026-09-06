Premieră europeană în spațiu: O companie germană a reușit prima lansare pe orbită cu propria rachetă

Europa a marcat sâmbătă o premieră în industria spațială după ce racheta Spectrum, dezvoltată de compania germană Isar Aerospace, a decolat de la centrul spațial Andøya din Norvegia și și-a plasat cu succes încărcătura pe orbita joasă a Pământului. Reușita, obținută la a doua încercare, face din Isar Aerospace prima companie europeană care ajunge pe orbită cu propriul vehicul de lansare.

Acesta a fost al doilea zbor al rachetei Spectrum. Prima încercare, efectuată în 2025, a durat doar 30 de secunde după desprinderea de rampa de lansare, înainte ca racheta să se prăbușească în mare. Prin reușita de acum, Isar Aerospace a atins și prima etapă a European Launcher Challenge, program al Agenției Spațiale Europene (ESA), transmite Euronews.

Spectrum are o înălțime de 28 de metri și un diametru de doi metri. Este propulsată de zece motoare, nouă pentru prima treaptă și unul pentru cea de-a doua, și este proiectată să transporte încărcături de până la 1.000 de kilograme pe orbita joasă a Pământului (LEO).

Spre deosebire de primul zbor, care nu a transportat nicio încărcătură, această misiune, denumită „Onward and Upward”, a inclus șase încărcături comerciale și educaționale, printre care mai mulți sateliți CubeSat și un experiment conceput pentru testarea unor noi tehnologii în spațiu și pentru a le oferi studenților europeni experiență practică.

Un moment important pentru European Launcher Challenge

Directorul general al Agenției Spațiale Europene, Josef Aschbacher, a descris lansarea drept istorică și a salutat faptul că, pentru prima dată, un competitor european din sectorul lansatoarelor a reușit să ajungă pe orbită. El a afirmat că Isar Aerospace, fondată în urmă cu doar opt ani, a făcut un pas important către un sector spațial european mai divers și mai autonom.

Misiunea a beneficiat de sprijin prin programul Boost! al ESA, care finanțează inițiative comerciale de transport spațial. Isar Aerospace primise anterior sprijin și prin Business Incubation Centre al agenției și a câștigat prima competiție Microlauncher organizată de Agenția Spațială Germană (DLR), concurs în urma căruia au fost selectate încărcăturile transportate în acest zbor.

În 2025, Isar Aerospace a fost selectată, alături de alte companii, pentru a participa la European Launcher Challenge, un program care le impune furnizorilor să realizeze o lansare orbitală înainte de 2027. Prin acest zbor, compania a devenit prima care atinge această etapă inițială a programului.

Géraldine Naja, directorul ESA pentru transport spațial, a subliniat că Isar Aerospace este prima companie europeană care ajunge pe orbită cu propriul vehicul de lansare și a felicitat echipele implicate, exprimându-și totodată așteptarea ca în viitorul apropiat să aibă loc mai multe lansări de la Andøya.

Succesul Isar Aerospace vine într-o perioadă de dezvoltare accelerată a ecosistemului european al microlansatoarelor, în care companii precum PLD Space din Spania încep, de asemenea, să obțină contracte în cadrul European Launcher Challenge.

La sfârșitul lunii august, ESA a semnat cu compania din Alicante un contract în valoare de 158,9 milioane de euro pentru creșterea ritmului lansărilor rachetei MIURA 5. Măsura urmărește același obiectiv: reducerea dependenței Europei de lansatoare străine pentru plasarea sateliților pe orbită.

Editor : M.I.