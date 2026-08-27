Premieră mondială: Un britanic a devenit primul pacient operat pe creier cu ajutorul AI în timp real. Intervenția i-a salvat vederea

Un britanic de 48 de ani a devenit primul pacient din lume supus unei operații pe creier ghidate în timp real de inteligența artificială. Intervenția a permis îndepărtarea unei tumori și i-a protejat vederea, au anunțat reprezentanții University College London Hospitals (UCLH), relatează Euronews.

Rhys Hibbert, din Bedfordshire, a fost diagnosticat cu o tumoră cerebrală în decembrie 2024, după ce s-a prăbușit în timpul unei plimbări și a suferit o criză epileptică.

Pe măsură ce simptomele s-au agravat, Hibbert a optat pentru intervenția chirurgicală și s-a oferit să participe la cercetarea care a făcut posibilă utilizarea tehnologiei AI în timpul operației.

„Dacă pacienții nu sunt pregătiți să participe la cercetare, cum ar putea medicii să învețe vreodată și cum ar putea medicina să progreseze?”, a spus el.

Întrebat dacă ar fi dispus să fie primul pacient din lume căruia să îi fie utilizată această tehnologie în timp real, Hibbert a răspuns: „Am spus: da, desigur.”

Potrivit medicilor, tumora ar fi continuat să îi amenințe vederea și, în cele din urmă, ar fi putut duce la orbire. Operația a permis îndepărtarea tumorii și protejarea vederii pacientului.

După intervenție, Hibbert a spus că vederea i s-a îmbunătățit semnificativ.

„Când mi-am revenit... puteam vedea clar totul în cameră”, a povestit britanicul.

Cum a fost folosită inteligența artificială

Intervenția a fost realizată la National Hospital for Neurology and Neurosurgery (NHNN), în cadrul unui studiu clinic. Tehnologia de inteligență artificială a fost dezvoltată la University College London și finanțată de National Institute for Health and Care Research (NIHR).

În timpul operației, AI-ul a analizat în timp real imaginile video transmise din sala de operație, în loc să se bazeze pe scanările realizate înaintea intervenției. Tehnologia a ajutat echipa chirurgicală să ia decizii mai precise, prin evidențierea structurilor importante de la baza creierului, au explicat reprezentanții UCLH.

În această zonă, glanda pituitară, care are aproximativ dimensiunea unei bile, se află foarte aproape de vase de sânge și de nervii care controlează vederea. O eroare de doar un milimetru poate avea consecințe grave, inclusiv orbire, accident vascular cerebral sau deces.

AI-ul i-a ajutat pe chirurgi să identifice zonele cu risc care trebuiau evitate, în timp ce îndepărtau cât mai mult posibil din tumoră, în condiții de siguranță.

Tehnologia ar putea fi folosită și pentru urmărirea instrumentelor chirurgicale și a interacțiunilor dintre acestea și țesuturi, cu scopul de a-i sprijini pe medici în timpul procedurilor complexe și de a le oferi feedback.

„Acesta este un exemplu de AI la cel mai bun nivel al său: pacienți care beneficiază de îngrijiri considerate anterior de neimaginat, datorită celei mai noi tehnologii revoluționare”, a declarat James Frith, ministrul britanic pentru Inovare în Sănătate.

El a subliniat însă că inteligența artificială are nevoie de măsuri de protecție adecvate și că siguranța trebuie tratată cu maximă seriozitate.

Editor : C.S.