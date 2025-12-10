Premieră pentru industria românească de apărare. În fabrica de la Moreni, din județul Dâmbovița, a fost realizat un vehicul blindat conceput şi fabricat complet în România. Prototipul ar putea să fie vândut și țărilor aliate.

Primul vehicul blindat 4x4 românesc, construit la standarde NATO, a luat formă la aproximativ 80 de kilometri de București, la uzina automecanică Moreni. Proiectul a pornit în 2022, iar acum urmează să ajungă în faza de producție de linie.

Compania care produce vehiculul militar estimează că în aprilie o să treacă testele și o să fie gata pentru producția de serie. VLAH este un vehicul care poate să transporte până la 9 militari și poate să aibă mitraliere sau chiar lansatoare de rachete. Compania estimează că ar putea să producă aproximativ 200 de astfel de blindate în fiecare an, relatează Vali Stan, jurnalist Digi24.

Blindatul VLAH cântărește 10 tone și a fost testat pe toate tipurile de teren. Vehiculul militar poate să reziste inclusiv la explozia a 6 kilograme de TNT.

Bogdan Georgescu, director de proiect: Într un an de zile am putea fi în stare, din varianta de aici, să o transformăm aproape în orice ni s-ar cere. Noi avem câteva schite făcute, am anticipat nevoia asta, schițe și pentru transportor de trupe, și pentru laborator mobil și ambulanță.

Constantin Pintilie, CEO-ul companiei: Este dificil sa vorbim de o producție pentru România, deși există o nevoie reală pentru că doza de încredere între companie și guvern e redusa. În România, până azi s-a făcut asamblare, nu producție. Ne dorim ca în România să existe o producție reală.

Vehiculul militar a fost construit de o firmă românească, specializată în securitate cibernetică, ceea ce îl face și extrem de greu de bruiat. VLAH nu va putea să fie vândut României în primă fază. Una dintre condițiile MAPN pentru achiziții militare este ca vehiculul să fi fost vândut și altor două state NATO, inainte de a ajunge în dotarea militarilor români.

