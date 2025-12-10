Live TV

Video Premieră pentru România: Vehicul blindat 4x4 la standarde NATO, conceput şi fabricat la Moreni. Legea nu permite MApN să îl cumpere

Data actualizării: Data publicării:
vehicul militar vlah
Foto: Captură video Digi24

Premieră pentru industria românească de apărare. În fabrica de la Moreni, din județul Dâmbovița, a fost realizat un vehicul blindat conceput şi fabricat complet în România. Prototipul ar putea să fie vândut și țărilor aliate.

Primul vehicul blindat 4x4 românesc, construit la standarde NATO, a luat formă la aproximativ 80 de kilometri de București, la uzina automecanică Moreni. Proiectul a pornit în 2022, iar acum urmează să ajungă în faza de producție de linie.

Compania care produce vehiculul militar estimează că în aprilie o să treacă testele și o să fie gata pentru producția de serie. VLAH este un vehicul care poate să transporte până la 9 militari și poate să aibă mitraliere sau chiar lansatoare de rachete. Compania estimează că ar putea să producă aproximativ 200 de astfel de blindate în fiecare an, relatează Vali Stan, jurnalist Digi24.

Blindatul VLAH cântărește 10 tone și a fost testat pe toate tipurile de teren. Vehiculul militar poate să reziste inclusiv la explozia a 6 kilograme de TNT.

Bogdan Georgescu, director de proiect: Într un an de zile am putea fi în stare, din varianta de aici, să o transformăm aproape în orice ni s-ar cere. Noi avem câteva schite făcute, am anticipat nevoia asta, schițe și pentru transportor de trupe, și pentru laborator mobil și ambulanță.

Constantin Pintilie, CEO-ul companiei: Este dificil sa vorbim de o producție pentru România, deși există o nevoie reală pentru că doza de încredere între companie și guvern e redusa. În România, până azi s-a făcut asamblare, nu producție. Ne dorim ca în România să existe o producție reală.

Vehiculul militar a fost construit de o firmă românească, specializată în securitate cibernetică, ceea ce îl face și extrem de greu de bruiat. VLAH nu va putea să fie vândut României în primă fază. Una dintre condițiile MAPN pentru achiziții militare este ca vehiculul să fi fost vândut și altor două state NATO, inainte de a ajunge în dotarea militarilor români.

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Royal Navy track Russian submarine
1
Londra, pe marginea prăpastiei: Marea Britanie este pe punctul de a pierde Atlanticul în...
Petrolier rusesc
2
Rusia și-a pierdut poziția de principal furnizor de petrol al Chinei. Statele care l-au...
Lippstadt
3
„UE este prea săracă” pentru Crăciun, afirmă Rusia. „Orașele Europei au fost cuprinse de...
avion mig 29 in zbor
4
Polonia vrea să trimită Ucrainei întreaga sa flotă de MiG-29. Ce oferă Kievul în schimb
Afișul spectacolului
5
Ambasada Ucrainei condamnă organizarea unui concert cu artişti ruşi la Cluj. Unul dintre...
Fără dubii! Inter i-a decis soarta lui Cristi Chivu, după încă un eșec: ”A depășit orice imaginație”
Digi Sport
Fără dubii! Inter i-a decis soarta lui Cristi Chivu, după încă un eșec: ”A depășit orice imaginație”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
nato
SUA ar putea ieși din NATO. Un congresman din partidul lui Donald Trump a depus un proiect de lege în acest sens
Lighthouse with the Danish flag in a small town Ronne, Bornholm, Denmark . High quality photo
Avertismentul serviciilor secrete daneze: „Ameninţarea militară din partea Rusiei la adresa NATO va creşte”
trump
Donald Trump: „Cu mult înainte de Putin, era de la sine înțeles că Ucraina nu va adera la NATO”
photo-collage.png (13)
Ilie Bolojan, întrevedere la București cu Claude Wiseler. Discuții despre dronele rusești căzute pe teritoriul NATO
Vladimir Putin
„O prostie totală”. Reacția Rusiei la acuzațiile că Putin ar vrea să atace NATO și să restabilească URSS
Recomandările redacţiei
Președintele Nicușor Dan
Nicușor Dan anunță că se lucrează „la un raport cu date despre...
diana buzoianu sustine o conferinta de presa
Demisii în scandalul de la Paltinu. Diana Buzoianu anunță plecarea...
ilie bolojan face declaratii
Ilie Bolojan, reacție după amânarea deciziei pe pensiile...
Andrius Kubilius
Comisarul european pentru apărare îl acuză pe Trump că vrea...
Ultimele știri
Ce spune Ilie Bolojan despre moțiunea de cenzură și despre viitorul său la Palatul Victoria. „Nu am emoții”
SUA permit prelungirea negocierilor pentru Lukoil. Care este noul termen stabilit de americani
După 11 ani de proceduri, justiţia din Austria se opune extrădării oligarhului ucrainean Dmitro Firtaş către Statele Unite
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Opoziția Mercur-Uranus, un moment crucial care transformă destinul a două zodii. Revelații pe care nu le-au...
Cancan
Rodica Stănoiu va fi deshumată?! Detalii despre ultimele ore ale fostei ministrese: a ajuns la camera de...
Fanatik.ro
Orașul unde Cristina Neagu duce o viață de vis după ce s-a retras din handbal. Sportiva a ales o destinație...
editiadedimineata.ro
Administrația Trump declară război fact-checkingului: vize blocate pentru moderatori și verificatori ai...
Fanatik.ro
Impozite 2026, după decizia CCR! Cât va plăti un român pentru apartament și mașină
Adevărul
Bătălia care a schimbat fața războiului. Trucul folosit de apărători pentru a-i depista pe rușii deghizați în...
Playtech
Tabel: Cât crește impozitul la casă în 2026. Cât plătești pentru apartament sau pentru casă în funcție de...
Digi FM
Cum se simte acum Miss Jamaica, după ce s-a ales cu răni grave la Miss Universe. A suferit o hemoragie...
Digi Sport
Se pregătește primul mare transfer al anului 2026: ofertă de 100 de milioane de euro!
Pro FM
45 de ani de la moartea lui John Lennon. Cine a fost cu el în ultimele clipe și unde e azi asasinul lui: L-am...
Film Now
Fostul soț al lui Jennifer Aniston va deveni tată pentru prima dată. Soția cu 23 de ani mai tânără e gravidă...
Adevarul
Mesajul dur al unui profesor de Drept: Dacă un neurochirurg de 65 de ani poate opera, și un judecător poate...
Newsweek
Pensionarii care primesc bonsul de 400 lei la pensie mai pot lua medicamente compensate? Care e noul plafon?
Digi FM
Dana Rogoz, imagini inedite de la serbarea fiicei ei, Lia. Fanii au reacționat imediat: „O voce de înger!”
Digi World
Beneficiile hreanului pentru sănătate. E unul dintre cele mai puternice antibiotice naturale. Contraindicații...
Digi Animal World
Cum a reacționat un câine când un străin a intrat în casă. Stăpânul patrupedului a fost șocat: „Trebuia să-i...
Film Now
Leonardo DiCaprio dezvăluie în sfârșit motivul pentru care își acoperă mereu fața în public. Legătura cu...
UTV
Elena Vîșcu iubește din nou. Fosta soție a lui CRBL are un nou iubit, la un an și jumătate după divorț