Premierul anunţă noi reguli privind angajările la stat. Cum va fi posibil cumulul pensiei cu salariul

Premierul Ilie Bolojan anunţă că săptămâna viitoare ar trebui să intre în discuţia Executivului proiectul de lege privind reglementarea cumulului pensiei cu salariul, la stat. El anunţă că se ia în calcul ca persoanele care au aşa-numite pensii speciale să se mai poată angaja în institutii ale statului doar dacăm păstrează o mică parte din pensie.

Bolojan subliniază că decizia nu este doar una de echitate, ci şi de sustenabilitate a sistemului public. În ceea ce priveşte persoanele care au pensii de contributivitate şi care au ieşit la pensie pe bază de vechime, premierul spune că în astfel de cazuri nu vor fi probleme privind cumulul pensiei cu salariul.

„Cumulul pensiei cu salariul (în insittuţiile publice – n.r.) va fi posibil dacă renunţi la 85% din valoarea pensiei, pensie specială. Dacă ai lucrat la pensie contributivă, şi-ai făcut toată vechimea, nu e niciun fel de problemă. Avem cel puţin 15.000 de angajaţi în această situaţie şi atunci noi trebuie să face, o reducere de personal în administraţie, e anormal să dai un om care nu are altă sursă de venit şi să ţii un om care s-apensionat la 50-52 de ani, s-a reangajat a doua zi la statvşi care are, totuşi, o sursă de venit”, a declarat Ilie Bolojan la Digi 24, duminică seară.

Premierul subliniază că proiectul de lege va fi supus votului Parlamentului.

„Nu e doar o problemă de echitate, e pur şi simplu o problemă de suportabilitate economică”, spune primul ministru amintind că sistemul de pensii nu mai e sustenabil, având în vedere sectoarele în care se fac pensionări la vârste tinere.

”Nu ne putem gândi că ne va fi mai bine, dacă nu sunt mai mulţi oameni în economia românească”, adaugă primul ministru.

