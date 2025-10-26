Premierul Bolojan a dezvăluit că unii directori de companii și-au mărit indemnizațiile cu 40-50%. Trei exemple din zona de transporturi

Premierul Ilie Bolojan a dezvăluit că au crescut cu 40-50% indemnizaţiile unor directori de companii din zona de transporturi şi a nominalizat trei astfel de instituţii, şi anume aeroporturile Mihail Kogălniceanu şi Otopeni, dar şi Romatsa. El a precizat că dacă legea nu îi poate forţa să îşi scadă acele indemnizaţii, poate bunul simţ face-o sau ministerul să pună presiune pe ei pentru că „îi sfidează pe oameni”.

„M-am uitat chiar astăzi şi ieri la indemnizaţiile unor directori de companii, pentru că ce-am făcut? După ce a apărut această lege, care se referă, e adevărat, la viitor, din acest pachet, am mai avut o pârghie să-i intreb de sănătate pe directori, trebuie să le aprobăm bugetele. Şi m-am uitat la trei companii, de exemplu, din zona de transporturi, la Aeroportul Kogălniceanu, la Aeroportul Otopeni şi cred că la Romasta. Au explodat indemnizaţiile conducerii. Sunt nişte sume destul de robuste şi le-au crescut cu 40-50%. Dar nu e o problemă că aceste date vor fi făcute publice. Credeţi că şi le-au redus? Nu, preferă să stea la limită până nu le mai poţi bloca bugetele, nu-i interesează asta, în loc să revină la nişte valori de indemnizaţii decente. Şi dacă legea nu-i mai poate forţa, poate bunul simţ i-ar putea forţa sau ministerul să pună o presiune pe ei, pentru că efectiv îi sfidează pe oameni”, a afirmat Bolojan.



El a explicat că nu este o legătură directă între performanţele unui director de asemenea companie şi salariare.



„Şi atunci un om care lucrează de dimineaţa până seara, în sectorul public, în sectorul privat, când vede că unii sunt nişte învârtiţi, îşi rezolvă astfel de lucruri în care pur şi simplu când ai servicii de tip monopol, efectiv îţi faci venituri nu e o problemă. Deci nu e o legătură directă între performanţele tale şi salarizare. Atunci a abuza de anumite prevederi care au fost înainte, uitaţi-vă unde ne aduce. Şi acest tip de lucru trebuie corectat”, a mai declarat premierul Ilie Bolojan.

