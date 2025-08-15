Live TV

Premierul Bolojan, în vizită-surpriză la Academia Hagi și baza sportivă Farul

Ilie Bolojan, cu Gheorghe Hagi. Foto- Facebook:Gheorghe Hagi
Ilie Bolojan, cu Gheorghe Hagi. Foto- Facebook:Gheorghe Hagi

Premierul Ilie Bolojan, care a fost la Constanța, cu ocazia Zilei Marinei, a vizitat, vineri, baza sportivă a Farului și a Academiei Hagi,  de la Ovidiu. Chiar Gheorghe Hagi a făcut anunțul, într-o postare pe Facebook.

”La Baza Sportivă a Farului și a Academiei Hagi am primit astăzi cu bucurie vizita primului ministru al României, domnul Ilie Bolojan”, a scris Gheorghe Hagi, care a postat și câteva imagini de la întâlnire.

Premierul a participat vineri la evenimentele organizate de Ziua Marinei, pe faleza Cazinoului din Constanța, unde a rostit un discurs.

Gheorghe Hagi nu mai este antrenorul Farului, din această vară. Acesta a transmis în iunie că va continua proiectele clubului, alături de Consiliul de Administrație. Postul de antrenor a fost preluat de Ianis Zicu.

Gheorghe Hagi a preluat Farul în anul 2021, atunci când Viitorul Constanța a fuzionat cu Farul, iar după doi ani a luat titlul de campioană. Până atunci câștigase titlul, Cupa României și Supercupa, cu Viitorul Constanța. Hagi a început proiectul la Constanța, cu Viitorul, în anul 2009, amintește Info Sud-Est.

În vara anului trecut, Hagi a fost primul ofertat de Federația Română de Fotbal (FRF) pentru a antrena echipa națională, însă a refuzat pentru a continua proiectul de la Constanța.

