Premierul Ciucă a ajuns la vama Siret, punctul de frontieră pe unde au intrat cei mai mulți refugiați ucraineni

Nicolae Ciucă a mers vineri la vama Siret, din județul Suceava, punctul de frontieră pe unde au intrat cei mai mulți refugiați ucraineni. Premierul a verificat, împreună cu miniştrii Afacerilor Interne, Lucian Bode, Sănătăţii, Alexandru Rafila, Apărării, Vasile Dîncu, şeful DSU, Raed Arafat, şi preşedintele Consiliului Judeţean Suceava, Gheorghe Flutur, stadiul pregătirilor pentru gestionarea măsurilor luate de autorităţi la frontiera cu Ucraina.

Stadionul “9 Mai” Siret este una dintre locațiile unde poate fi amenajată, la nevoie, una dintre taberele de refugiați, in apropierea PTF Siret.

"Nu m-aș fi așteptat să trăiesc să mai văd astfel de situații. Am văzut de-a lungul carierei profesionale locuri cu foarte multe suferință. Acum am văzut foarte multă suferință, oameni care sunt năpăstuiți de ororile unui război. (...) Am fost și am văzut pe stadionul din Siret locația unde se poate instala o tabără de corturi. Există facilitățile și utilitățile pentru a functiona", a declarat premierul.

"Am analizat măsurile luate începând de ieri și am coordonat o serie de măsuri care au văzut implicarea mai multor ministere și instituții.

Dincolo de măsurile luate, este foarte mare nevoie să ne coordonăm cu autoritățile locale pentru a putea să fim cât se poate de organizați și eficienți. În acest moment am putut să constatăm că există parte administrativă unde pot fi cazați. Dar momentan nu e traficul tât de mare. (...) Am putut să vedem mame cu copii care au nevoie de toate atenția, inclusiv de asistența psihologică. Este un punct care funcționează 24 de ore care asigură asistență mamelor și copiilor", a mai spus Nicolae Ciucă, aflat la vama Siret.

Refugiații ucraineni au intrat în România prin punctele de frontieră, iar traficul în vămi în ultimele ore a crescut cu 120%. Oamenii și-au luat familiile și câteva lucruri și au fugit din calea războiului.

Premierul Nicolae Ciucă a anunțat că, potrivit ultimelor informații, 19.000 de persoane din Ucraina au intrat în țară de la începerea agresiunii militare. 11.000 au rămas pe teritoriul țării, iar 40 au cerut statutul de refugiat

Doar în ultima oră au fost înregistrate 435 de persoane, a precizat Nicolae Ciucă. La capacitate maximă punctul Siret poate procesa 2.000 de cetățeni pe oră.

Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă (CNSU) a aprobat, printr-o nouă hotărâre, exceptarea de la măsura carantinei a persoanelor care sosesc în România din Ucraina, indiferent dacă vin direct din această ţară sau tranzitează Republica Moldova.

