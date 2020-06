Premierul i-a cerut ministrului Sănătăţii să îi pregătească pe directorii de spitale pentru creşterea numărului de pacienţi cu COVID-19

Premierul Ludovic Orban i-a cerut ministrului Sănătăţii, Nelu Tătaru, să îi pregătească pe directorii de direcţii de sănătate publică şi pe cei de spitale pentru o eventuală creştere a numărului de pacienţi cu COVID-19.

„Domnule ministru, mâine organizaţi o videoconferinţă cu directorii de DSP-uri şi cu directorii de spitale. Trebuie să fim pregătiţi pentru creşterea numărului de pacienţi, pentru creşterea numărului de persoane care sunt diagnosticate pozitiv. La fiecare creştere a numărului de persoane diagnosticare pozitiv, DSP-urile trebuie să se mobilizeze suplimentar pentru efectuarea anchetelor epidemiologice. Viteza de derulare a anchetei epidemiologice este vitală pentru reducerea răspândirii virusului, pentru că identificarea rapidă a persoanelor care au intrat în contact cu o persoană care a fost diagnosticată pozitiv poate permite măsura izolării imediate şi împiedicarea transmiterii virusului către persoanele cu care intră în contact, cu atât mai mult cu cât mulţimea interacţiunilor între oameni a crescut semnificativ în urma măsurilor de relaxare şi este necesară viteza asta. Solicitarea mea este să îi mobilizaţi, pentru că am simţit aşa, o uşoară oboseală şi ei trebuie să înţeleagă că nu a trecut pericolul şi cu atât mai mult acum trebuie să fie mobilizaţi”, a spus Orban, la începutul şedinţei de guvern, citat de Agerpres.

Acesta a adăugat că în cazul în care în spitalele suport nu mai sunt paturi, ministrul Sănătăţii trebuie să ştie unde pot fi duşi pacienţii.

„De asemenea, aveţi grijă să creştem capacitatea de tratare în ATI, pentru că s-a constatat o creştere a numărului de persoane care au nevoie de tratare în secţiile de terapie intensivă. Am înţeles că am recepţionat deja 200 de ventilatoare care trebuie să fie transmise în funcţie de nevoile de tratare. Plus, sunt subcontractate deja încă un număr semnificativ de noi ventilatoare”, a menţionat premierul.