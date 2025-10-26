În studioul Digi24, premierul Ilie Bolojan răspunde întrebărilor venite din partea Lilianei Ruse, dar și ale telespectatorilor, după o săptămână politică plină de turbulențe. Legea pensiilor magistraților, relația cu PSD, mersul reformei, alegerile la Primăria Capitalei – toate acestea se vor afla în discuție.

Ce a declarat premierul Ilie Bolojan

Nu am vorbit cu Grindeanu pentru că atunci când mă duc la biserică, nu e bine să vorbești prea mult.

Cred că atunci când ai de administrat o comunitate, trebuie să faci și proiecte de suprastructura, nu doar de infrastructură. Catedrala Națională ține de tradiții, este un proiect care poate să unească. Este un momnument care ține de identitatea noastră, e o lucrare de inginerie serioasă și una de pictură bisericească de calitate.

Editor : Sebastian Eduard