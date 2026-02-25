Premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit cu europarlamentarii coaliției la Bruxelles. Pe agendă: PNRR, deficitul bugetar și programul SAFE

Premierul Ilie Bolojan a avut, miercuri seară, o întâlnire la sediul Reprezentanței României la Uniunea Europeană cu europarlamentarii partidelor din coaliția de guvernare.

Au participat la discuții Vasile Dîncu, Vlad Voiculescu, Daniel Buda, Maria Grapini, Mircea Hava, Rareș Bogdan, Virgil Popescu, Dragoș Benea, Adina Vălean, Siegfried Mureșan, Dan Motreanu și Iuliu Winkler.

Potrivit informațiilor oficiale, întâlnirea a vizat pregătirea agendei pentru reuniunile programate mâine la Bruxelles. Premierul a prezentat principalele teme care vor fi abordate în discuțiile cu oficialii europeni.

Printre subiectele analizate s-au numărat recuperarea sumei de 231 de milioane de euro din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), în contextul adoptării reformei pensiilor speciale ale magistraților, programul SAFE, situația fiscal-bugetară a României și măsurile adoptate pentru reducerea deficitului bugetar.

De asemenea, au fost discutate cele două ordonanțe adoptate în ședința de guvern de aseară, care vizează relansarea economică și reforma în administrația publică.

Întâlnirea a avut loc în contextul negocierilor și consultărilor la nivel european privind implementarea reformelor asumate de România și consolidarea cadrului fiscal-bugetar.

Editor : M.I.