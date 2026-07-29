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Premierul interimar Ilie Bolojan vine în această seară la Digi24, de la ora 21

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Premierul Ilie Bolojan, la Digi24.
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Premierul interimar Ilie Bolojan vine la Digi24 în timpul grevei deceniului din Sănătate. Este cel mai mare protest din întregul mandat al liderului PNL. Prim-ministrul a anunțat deja măsuri urgente, ca deblocarea de posturi în sistemul medical, dar angajații spitalelor sunt tot nemulțumiți. Controversa veniturilor din noua Lege a salarizării paralizează sistemul într-un veritabil scandal național. Ce strategie are Bolojan pentru a îi convinge pe medici și asistenți să se întoarcă la lucru, aflați la ora 21.00, la Jurnalul de seară.

Premierul va răspunde întrebărilor lui Cosmin Prelipceanu și despre crizele suprapuse: scumpiri masive la pompe în timpul unei guvernări interimare. Instabilitatea prelungită se vede direct în buzunarele românilor. Așa că toată lumea vrea să știe cât de repede vom avea un guvern cu puteri depline.

Și blocajul riscă să coste România inclusiv miliardele din bani europeni. Lupta este la baionetă, pe acest front, cu PSD, care contestă legitimitatea deciziilor executivului interimar. Cât mai poate, realist, România să absoarbă din bugetul PNRR, vital pentru țară, aflați diseară la ora 21.00, chiar de la Ilie Bolojan.

Ce întrebare sau mesaj aveți pentru Ilie Bolojan? Așteptăm să ne scrieți pe adresa de mail redactie@digi24.ro sau la numarul de WhatsApp 0771.100.304. "

Editor : A.D.V.

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