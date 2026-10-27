Premierul Luca Niculescu condamnă acțiunile de sabotaj ale Rusiei în România: „Astfel de atacuri sunt inacceptabile”

Premierul Luca Niculescu a transmis un mesaj prin care condamnă în termeni duri acțiunile de sabotaj ale Federației Ruse, după ce SRI a publicat date despre trei cetățeni coordonați de către serviciile secrete de la Moscova care au încercat să saboteze fabrica de armament Carfil.

Șeful Executivului a transmis: „România acționează cu toată fermitatea pentru destructurarea acțiunilor de sabotaj asupra obiectivelor naționale. În baza informațiilor SRI și DIICOT, a fost destructurată o rețea de sabotare a industriei de apărare care acționa cu implicarea Federației Ruse.

Consider că astfel de atacuri sunt inacceptabile. Nu vom fi descurajați în angajamentul nostru de a asigura securitatea cetățenilor români și a României.

Felicit autoritățile române implicate”, și-a încheiat acesta mesajul.

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Editor : Alexandru Rotaru