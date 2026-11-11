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Premierul Luca Niculescu, discuții cu ambasadorii statelor UE despre securitatea la Marea Neagră și bugetul european

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Premierul Luca Niculescu, alături de ambasadorii statelor membre ale Uniunii Europene și de reprezentantul Comisiei Europene la București, în cadrul întâlnirii de miercuri, 11 noiembrie 2026. Foto: Facebook / Guvernul României
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Premierul Luca Niculescu s-a întâlnit miercuri dimineață cu ambasadorii statelor membre ale Uniunii Europene și cu reprezentantul Comisiei Europene la București, la invitația ambasadorului Irlandei, Brendan Ward. Discuțiile au vizat prioritățile noului Guvern, consolidarea securității pe Flancul Estic și în regiunea Mării Negre, extinderea Uniunii Europene și negocierile privind viitorul buget comunitar, potrivit unui mesaj publicat de Guvernul României pe Facebook.

Întâlnirea a fost organizată la invitația ambasadorului Irlandei, țară care deține în prezent Președinția Consiliului Uniunii Europene. Potrivit premierului, dialogul cu reprezentanții diplomatici europeni a fost unul „deschis și util”, concentrat asupra modului în care România poate contribui la consolidarea securității și a capacității de reacție a Uniunii Europene în fața provocărilor actuale.

Unul dintre principalele subiecte abordate a fost securitatea și apărarea Europei, cu accent pe Flancul Estic și regiunea Mării Negre. Premierul a prezentat demersurile României pentru consolidarea capacităților naționale de apărare, inclusiv prin intermediul programului european SAFE, precum și progresele înregistrate în operaționalizarea Hub-ului de securitate maritimă de la Constanța.

Șeful Guvernului a subliniat importanța acestui proiect pentru securitatea întregii regiuni, în contextul preocupărilor europene privind apărarea și stabilitatea la Marea Neagră.

Pe agenda discuțiilor s-a aflat și extinderea Uniunii Europene. Premierul a reiterat sprijinul României pentru integrarea europeană a Republicii Moldova, Ucrainei și statelor din Balcanii de Vest, exprimându-și dorința ca negocierile de aderare să avanseze cât mai rapid, în funcție de progresele realizate de fiecare țară candidată.

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Un alt subiect important a fost viitorul buget al Uniunii Europene. Premierul a susținut necesitatea ajungerii la un acord asupra Cadrului Financiar Multianual până la sfârșitul anului, astfel încât acesta să răspundă noilor provocări europene, fără a reduce resursele destinate politicilor de coeziune și agriculturii, considerate esențiale pentru România.

În cadrul întâlnirii, șeful Executivului le-a mulțumit partenerilor europeni pentru sprijinul acordat României în domeniul securității și apărării, precum și în procesul de aderare la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE). De asemenea, i-a mulțumit ambasadorului Irlandei, Brendan Ward, pentru organizarea reuniunii și pentru activitatea desfășurată în cadrul Președinției irlandeze a Consiliului UE.

„Astfel de întâlniri sunt importante pentru că ne permit să discutăm direct, să ne ascultăm și să găsim soluții împreună. România are priorități clare în Europa și își asumă responsabilitatea de a contribui la deciziile și proiectele noastre comune”, a transmis premierul Luca Niculescu, potrivit mesajului publicat de Guvern pe Facebook.

Editor : M.I.

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