Premierul Luca Niculescu, după atacul din Cracovia: „Ne exprimăm solidaritatea sinceră față de poporul polonez”

Premierul Luca Niculescu a transmis un mesaj de solidaritate cu poporul polonez, după atacul armat din Cracovia, soldat cu cel puțin cinci morți.

„Ne exprimăm solidaritatea sinceră față de poporul polonez în urma îngrozitorului atac armat din Cracovia.

Gândurile noastre se îndreaptă către victime, familiile și cei dragi ai acestora, precum și către toți cei afectați de acest eveniment tragic.

Transmitem cele mai sincere condoleanțe familiilor victimelor și le urăm putere tuturor celor care trec prin aceste momente dificile”, a transmis Luca Niculescu, într-un mesaj pe rețelele sociale.

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Cinci persoane au fost ucise în urma unui atac armat care a avut loc în Piața Principală din Cracovia, iar aproximativ 12 persoane au fost rănite, printre care și polițiști, potrivit Poliției din Malopolska.

Editor : Ș.R.