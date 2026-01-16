Premierul Moldovei, acuzat de „trădare” după ce a spus că el ar vota pentru reunificarea cu România

Prim-ministrul Moldovei a fost criticat de opoziția din țară după ce a declarat că, personal, ar vota pentru reunificarea cu România dacă ar avea loc un referendum.

Alexandru Munteanu, care a preluat funcția în noiembrie, a făcut această declarație joi, repetând o poziție similară cu cea exprimată de președinta Maia Sandu luni, informează TVP World.

Cu toate acestea, deși unificarea este preferința sa personală ca cetățean privat, în calitate de șef al guvernului, Munteanu a declarat site-ului local de știri Observatorul de Nord că va depune toate eforturile pentru a pune în aplicare voința majorității moldovenilor, care este de a se concentra pe aderarea la UE.

„Este o decizie personală”, a spus el. „Ca Alexandru Munteanu, aș vota pentru. Ca prim-ministru al Republicii Moldova, care este un manager și trebuie să îndeplinească voința majorității populației Republicii Moldova, care a decis că obiectivul nostru... este integrarea europeană... voi depune toate eforturile pentru a atinge acest obiectiv.”

Membrii opoziției pro-ruse din Moldova au reacționat rapid la declarațiile lui Munteanu, acuzând conducerea țării de „trădare de stat” și cerând demisia guvernului.

Un subiect spinos

Problema unificării a ieșit în prim-plan din cauza războiului Rusiei în Ucraina și a presiunii geopolitice resimțite de Chișinău, în special din partea Moscovei.

„Este din ce în ce mai dificil pentru o țară mică ca Moldova să supraviețuiască ca democrație, ca țară suverană și, desigur, să reziste Rusiei”, a spus Sandu.

Sprijin redus pentru unire

În ciuda atractivității sale, apelurile la unificare nu au reușit să pătrundă în mainstream-ul politic și să câștige sprijinul publicului larg. Un sondaj IData din septembrie anul trecut a arătat că 61% dintre moldoveni se opun unificării cu România, în timp ce 31% sunt în favoarea acesteia.

„Până în prezent, opinia publică nu a favorizat reunificarea, deși numărul persoanelor care se declară românești sau vorbitoare de limba română crește cu fiecare recensământ”, a declarat Vlad Lupan, fost ambasador al Moldovei la Națiunile Unite și actualmente profesor adjunct de politică la Universitatea din New York, pentru TVP World.

„Dacă guvernul dorește acest lucru [unificarea], atunci ar avea nevoie de o campanie publică foarte puternică pentru a o promova, dar până acum acest lucru nu s-a întâmplat

