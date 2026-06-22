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Premiul de aproape 1,5 milioane de lei, la categoria I, la Loto 5/40 a fost câştigat. Unde s-a jucat biletul norocos

Data publicării:
bile de la loto
Foto: Loteria Română
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Premiul de categoria I în valoare de 1,487 milioane de lei a fost câştigat la Loto 5/40, la extragerea de duminică, anunță Loteria Română. Biletul norocos  a fost jucat la o agenţie loto din Bucureşti, sector 3.

Joi, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminică Loteria Română a acordat peste 24.450 de câştiguri în valoare totală de peste 3,74 milioane de lei.

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report de peste 34,79 milioane de lei (peste 6,64 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat de peste 7,30 milioane de lei (peste 1,39 milioane de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report de peste 668.500 de lei (peste 127.600 de euro). La categoria a II-a este în joc un report de peste 136.000 de lei şi la categoria a III-a reportul este în valoare de peste 45.600 de lei. La Noroc Plus se înregistrează la categoria I un report de peste 319.200 de lei (peste 60.900 de euro).

La Loto 5/40, la categoria a II-a, se înregistrează un report în valoare de peste 65.400 de lei. La Super Noroc este un report cumulat în valoare de peste 280.100 de lei (peste 53.400 de euro).

Editor : B.P.

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