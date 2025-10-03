Live TV

Președintele ANAF: Până în prezent nu avem indicii că soţii Iohannis doresc să achite sumele datorate

Data publicării:
klaus si carmen iohannis
Klaus Iohannis și soția sa, Carmen. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală nu are, până în prezent, indicii că soţii Iohannis doresc să achite sumele datorate pentru imobilul din Sibiu, din strada Nicolae Bălcescu nr 29, şi va proceda la iniţierea acţiunii în instanţă faţă de cei doi soţi, urmând să solicite, suplimentar de plata sumei, şi măsuri asiguratorii, a declarat, vineri, preşedintele instituţiei, Adrian Nica.

„Între ANAF şi cei doi soţi a existat corespondenţă pe două paliere, o dată în ceea ce priveşte predarea imobilului, unde aceştia au menţionat prin avocat că nu deţin cheia şi prin urmare nu se pot prezenta la predarea imobilului şi, pe celălalt palier, aceştia au solicitat explicaţii privind modul de calcul al sumelor datorate. ANAF a oferit aceste explicaţii. Până la prezenta dată nu avem indicii că cei doi soţi doresc să achite sumele datorate. ANAF va proceda la iniţierea acţiunii în instanţă faţă de cei doi soţi şi va solicita, suplimentar de plata sumei, şi măsuri asiguratorii asupra bunurilor în vederea recuperării prejudiciului datorat”, a explicat şeful ANAF la B1TV, potrivit Agerpres.

Referitor la acţiunea ANAF derulată la imobilul din Sibiu, el a precizat că reprezentanţii ANAF au notificat cei doi soţi pentru a preda imobilul, aceştia răspunzând prin avocat că nu deţin cheia aferentă imobilului şi consideră că nu este necesar să se prezinte la această predare.

„Aflaţi în această situaţie, colegii noştri au forţat una dintre intrări şi au pătruns în interiorul imobilului. În interiorul imobilului, aceştia au procedat la inventarierea bunurilor aflate acolo. Au constatat că imobilul se află în stare de degradare şi că într-una dintre uşi se află cheia imobilului”, a spus Nica.

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) a anunţat vineri că a preluat, în condiţiile legii, jumătate dintr-un imobil din municipiul Sibiu, de pe strada Nicolae Bălcescu, nr. 29 - ce a aparţinut familiei Iohannis- ca urmare a unei moşteniri vacante culese de statul român, prin care acesta a dobândit dreptul de coproprietate.

Potrivit unui comunicat al ANAF, procedura de preluare a fost gestionată de Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice (AJFP) Sibiu, sub coordonarea Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Braşov. În urma corespondenţei purtate cu foştii proprietari şi în conformitate cu atribuţiile prevăzute de lege, instituţia a procedat la intrarea în imobil, în calitatea statului român de coproprietar, precizează sursa citată.

„ANAF are obligaţia de a administra şi valorifica bunurile care intră în patrimoniul statului, în strictă conformitate cu prevederile legale. În acest caz, instituţia a acţionat transparent şi cu respectarea procedurilor, asigurând exercitarea drepturilor statului român ca proprietar”, a declarat Adrian Nica, preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, citat în comunicat.

La finele lunii august, ANAF preciza într-un răspuns transmis la solicitarea Agerpres, că a cerut soţilor Iohannis eliberarea imobilului situat în Sibiu, str. N. Bălcescu nr. 29, precum şi plata voluntară a sumelor reprezentând contravaloarea lipsei de folosinţă, aferente perioadei 1999 - 2015, actualizate cu indicele de inflaţie şi cu aplicarea dobânzii legale.

„Cu privire la recuperarea sumelor reprezentând contravaloarea lipsei de folosinţă a imobilului situat în Sibiu, str. N. Bălcescu nr. 29, în cotă de 1/2, organul fiscal a emis şi comunicat notificare către foştii proprietari prin care le-a solicitat acestora eliberarea imobilului sus-menţionat în vederea intrării în posesie, precum şi plata voluntară a sumelor aferente perioadei 1999 - 2015, actualizate cu indicele de inflaţie şi cu aplicarea dobânzii legale”, se menţiona în răspunsul ANAF.

În ceea ce priveşte informaţiile privind natura şi cuantumul obligaţiilor fiscale, natura, sursa şi cuantumul veniturilor, natura, sursa şi valoarea bunurilor, ANAF preciza că acestea sunt protejate de secretul fiscal, în conformitate cu prevederile art. 11 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală şi nu pot fi comunicate.

În septembrie 2024, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a respins definitiv recursul declarat de Rodica Baştea, cea de la care familia Iohannis a cumpărat o parte dintr-un imobil din Sibiu, dosarul vizând dreptul de proprietate al casei.

După mai multe cicluri procesuale, în mai 2014, Tribunalul Braşov, printre alte măsuri dispuse în acest dosar, anulase contractul de vânzare-cumpărare în cazul imobilului din Sibiu „încheiat între pârâţii Baştea Ioan - decedat, moştenitor fiind Baştea Rodica, în calitate de vânzător, şi Iohannis Carmen Georgeta şi Iohannis Klaus Werner, în calitate de cumpărători”, potrivit informaţiilor postate pe portalul instanţei.

A murit la doar 22 de ani, la două săptămâni după ce a făcut un pas uriaș. Cauza decesului, neașteptată
A murit la doar 22 de ani, la două săptămâni după ce a făcut un pas uriaș. Cauza decesului, neașteptată
