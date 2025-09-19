Live TV

Video Președintele Cehiei, vacanță în România. Ce locuri a vizitat în cele câteva zile petrecute aici: „O țară frumoasă, recomand tuturor”

Data publicării:
petr pavel intr-un tren in romania
Petr Pavel într-un tren, în România. Foto: Captură Digi24 / Sursa: Idnes.cz - Jan Altner

Vacanță-surpriză petrecută de un șef de stat străin în România. Este vorba despre președintele Cehiei, Petr Pavel, care s-a aflat pentru câteva zile în țara noastră, la începutul acestei luni.

Potrivit unei postări pe Facebook a ambasadei României la Praga, liderul ceh a parcurs trasee montane pe motocicletă și a ales cazări modeste.

Petr Pavel și-a planificat singur traseele, printre care Transfăgărășan și Transalpina, nu a petrecut mai mult de o noapte în același loc, iar rezervările pentru cazare le-a făcut de pe o zi pe alta. În drumurile sale, a întâlnit și urși.

El a vizitat mai multe orașe, inclusiv Craiova.

Președintele Cehiei ar recomanda tuturor România, pe care o consideră „o țară frumoasă, cu mulți oameni drăguți și multe locuri minunate.”, transmite reprezentanța diplomatică.

Aș recomanda România tuturor. Este o țară frumoasă, cu mulți oameni drăguți și locuri foarte frumoase. Cred că atunci când oamenii merg la munte, cu siguranță nu vor greși, pentru că munții au încă ceva sălbatic și foarte prietenos în ei, lucru probabil rar de găsit în altă parte în zilele noastre”, a comentat Petr Pavel, pentru Idnes.cz.

