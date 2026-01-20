Preşedintele CNAS, discuţie cu directorii caselor judeţene: „Mai multă eficienţă, mai puţină risipă, proceduri mai simple”

Preşedintele CNAS, Horaţiu Moldovan, a anunţat, marţi seară, că a discutat cu colegii din teritoriu despre priorităţile anului 2026 şi a cerut identificarea şi centralizarea nevoilor reale ale pacienţilor din teritoriu. În a doua etapă, ar urma să se realizeze o strategie de contractare a serviciilor medicale pe cinci ani. „Ne concentrăm pe măsurile prin care contribuim la însănătoşirea sistemului medical”, a transmis Moldovam apreciind că este nevoie de „mai multă eficienţă, mai puţină risipă, proceduri mai simple şi o mai bună utilizare a datelor”.



Preşedintele CNAS, Horaţiu Moldovan, anunţă că a avut o întâlnire cu preşedinţii caselor judeţene de asigurări de sănătate.

„Am responsabilizat directorii caselor de asigurări de sănătate de faptul că în mâinile lor e soarta celor aproape 20 milioane asiguraţi din România, care trebuie să aibă acces la servicii medicale, medicamente şi prestaţii de calitate din partea furnizorilor. Am anunţat astăzi, în cadrul întâlnirii de lucru cu directorii caselor de asigurări de sănătate din ţară, direcţiile pe care mergem în perioada următoare şi obiectivele pe care le avem în vedere la fiecare nivel al sistemului de asigurări sociale de sănătate”, a transmis Horaţiu Moldovan, marţi seară.

Acesta a cerut „mai multă eficienţă, mai puţină risipă”.

„În cadrul şedinţei, am convenit împreună să ne concentrăm pe măsurile prin care contribuim la însănătoşirea sistemului medical: mai multă eficienţă, mai puţină risipă, proceduri mai simple şi o mai bună utilizare a datelor pe care structurile teritoriale ale Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS) le au deja, dar pe care prea des nu le valorifică suficient. Un punct important de pe agendă a fost responsabilitatea la nivel local. Casele de asigurări influenţează direct accesul pacienţilor la servicii medicale, relaţia cu furnizorii şi echilibrul financiar al întregului sistem sanitar. De aceea, insist pe coerenţă şi disciplină: aceleaşi reguli, aplicate corect, indiferent de judeţ! Avem nevoie de o linie unitară de acţiune, dar şi de o interpretare unitară în decontare şi în relaţia cu asiguraţii”, a precizat Moldovan.

Potrivit acestuia, nevoile reale vor fi centralizate, apoi vor fi elaborate strategii regionale de contractare a serviciilor medicale.

„Le-am transmis directorilor CAS că, într-o primă etapă, trebuie să lucreze atât la maparea nevoilor reale de servicii la nivel local, cât şi la o strategie de contractare a serviciilor medicale pe cinci ani. În cea de a doua etapă, vom elabora strategiile regionale de contractare a serviciilor medicale. Aceste demersuri reprezintă un parcurs firesc în evoluţia CNAS, de la contractare reactivă la contractare proactivă, pe baza nevoilor reale de servicii de sănătate ale populaţiei, iar toţi colegii trebuie să înţeleagă că modul în care îşi desfăşoară activitatea face diferenţa între vieţi salvate şi vieţi pierdute. Cel mai important fir roşu pe care îl urmărim e faptul că CNAS e principalul reprezentant al asiguraţilor. Am avut discuţii deschise despre realităţi cunoscute de toţi, despre asumarea unor decizii care nu mai pot fi amânate şi despre importanţa de a rămâne mereu în echipă cu pacienţii”, a mai precizat Moldovan.

