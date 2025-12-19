Preşedintele Dan: În numirea şefului ICCJ, preşedintele nu are absolut niciun rol, este spectator

Preşedintele Nicuşor Dan, care urmează să se întâlnească luni cu reprezentanţii magistraţilor după dezvăluirile din documentarul Recorder, a afirmat, vineri dimineaţă, că în numirea persoanei care conduce Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie „preşedintele nu are absolut niciun rol”, fiind „spectator”.

„În numirea şefului / șefei Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, preşedintele nu are absolut niciun rol. Adică este o numire pe care o face CSM-ul, în urma unui concurs care anul ăsta a avut un candidat şi la care preşedintele este spectator”, a declarat, vineri dimineaţă, preşedintele Nicuşor Dan, întrebat dacă la discuţia cu magistraţii de luni va deschide şi discuţia despre modul în care se poate echilibra relaţia dintre preşedinte şi numirea înalţilor magistraţi, potrivit News.ro.

Nicuşor Dan a convocat la Cotroceni, pentru luni, 22 decembrie, magistraţii pentru o discuţie „fără limită de timp” pe tema problemelor din justiţie aduse în atenţia publică de documentarul Recorder. Se va discuta, între altele, despre detaşarea, transferul judecătorilor şi consecinţe asupra activităţii lor în completurile de judecată, despre percepţia asupra independenţei justiţiei, salarizarea şi pensiile judecătorilor, dar şi despre libertatea de exprimare a judecătorilor.

Şeful statului a cerut să i se prezinte documente – asumate sau neasumate – care să documenteze problemele din justiţie şi a promis că va studia hârtiile împreună cu consilierii săi până la momentul întâlnirii. Preşedintele spunea că a primit multe materiale, adăugând că analiza va dura în jur de două sau trei luni. Şeful statului preciza că, dacă se vor vedea vinovăţii, se va exprima public.

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a lansat un chestionar online, care poate fi completat până în preziua întâlnirii cu preşedintele Nicuşor Dan, care vizează consultarea asupra problemelor de actualitate din sistemul judiciar.

Miercuri, Nicuşor Dan declara că, în opinia sa, problemele cele mai mari sunt la Inspecţia Judiciară şi la modul de promovare în justiţie, dar sublinia că aceste lucruri trebuie dovedite.

