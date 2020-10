Președintele Iohannis: Nu discutăm despre lockdown. A închide țara nu e o soluție

Preşedintele României, Klaus Iohannis, a dat asigurări, miercuri, că în acest moment nu se discută despre "un lockdown", ci se caută soluţii pentru prevenirea răspândirii coronavirusului.

Nu discutăm despre închiderea tuturor activităților, despre lockdown. Este nevoie să găsim un fel de a continua, cu toate că avem această pandemie. În această abordare încadrăm și continuarea democrației în România. Trebuie să avem grijă să creștem numărul de locuri la ATI la spitalele Covid. A închide țara nu e o soluție. Ce am face? Închidem țara 2 săptămâni, apoi iarăși o luăm de la zero. Trebuie să găsim un just echilibru. Ne vom întoarce la normalitate dacă avem grijă acum și dacă oamenii de știință reușesc să găsească un vaccin.

Citeşte şi: Klaus Iohannis: Nu-mi doresc să ajungem la carantinarea Bucureștiului

Klaus Iohannis a vorbit în conferința de presă de miercuri despre o posibilă plasare în carantină a Capitalei, în contextul unui număr mare de infectări cu noul coronavirus. „Propunerea de carantinare trebuie să vină de la experți. Eu nu-mi doresc să ajungem la carantinarea Bucureștiului”, a spus șeful statului.

Editor : Iulia Iancu