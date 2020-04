Klaus Iohannis, așteptat să semneze marți decretul de prelungire a stării de urgență. Președintele face o declarație la ora 14

Președintele Klaus Iohannis este așteptat să anunțe marți semnarea decretului de prelungire a stării de urgență pe teritoriul României. Acest lucru presupune restrângerea unor drepturi și libertăți, măsură considerată necesară în lupta cu noul coronavirus.

UPDATE Președintele Klaus Iohannis va susține o declarație de presă la ora 14.oo, anunță administrația Prezidențială.

Starea de urgență a fost instituită în România pe 16 martie, pentru o perioadă de 30 de zile. Potrivit Constituției, la expirarea acestei perioade, dacă este necesar, starea de urgență se poate prelungi cu alte 30 de zile.

Prelungirea stării de urgență a fost anunțată de șeful statului încă de săptămâna trecută.

„Sunt lucruri care se mişcă, însă, trâgând linie, am ajuns la concluzia că va fi nevoie de prelungirea stării de urgenţă. Am solicitat Guvernului să vină cu propuneri. La începutul săptămânii viitoare voi emite un nou decret pentru a prelungi starea de urgenţă cu încă o lună de zile. Acest lucru este necesar pentru a ţine epidemia sub control”, a declarat Klaus Iohannis.

