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Președintele l-a decorat post-mortem pe Marius Harosa, liderul juridic al mișcării Roșia Montană: „Este o mare pierdere”

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Marius Harosa, liderul juridic al mişcării Roşia Montană. Foto: Facebook/Marius Harosa
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Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat, joi seară, că a decis decorarea post-mortem a avocatului Marius Harosa, liderul juridic al mişcării Roşia Montană, pentru că, în zeci de cauze, pro bono, a reprezentat interesul public. 

„Am semnat decretul de decorare post-mortem a lui Marius Harosa (…) În opinia mea, mişcarea civică Roşia Montană este una din cele mai importante manifestări civice în România după 89, cumva la acelaşi nivel cu Piaţa Universităţii, şi Marius Harosa a fost liderul juridic al acestei mişcări”, a declarat, joi seară, preşedintele Nicuşor Dan.

Potrivit acestuia, au fost câteva zeci de litigii, toate câştigate de diferite asociaţii.

„Nu a fost singurul jurist al acestei cauze (n.red - Roșia Montană), dar a fost juristul principal. În zeci de cauze, pro bono, a reprezentat interesul public, inclusiv în a ajuta statul român în acel litigiu de arbitraj în care compania dezvoltatoare voia să ceară despăgubiri de la statul român. Este o mare pierdere pe care o avem cu toţii”, a mai declarat preşedintele.

Marţi, Baroul Cluj a anunţat decesul avocatului Marius Liviu Harosa.

„Baroul Cluj este, începând de azi, mai sărac… Colegul nostru, conf. univ dr. av. Marius Liviu Harosa, a plecat să lumineze cu zâmbetul lui cald şi cu sufletul său curat, ultima Instanţă – cea a Marelui Judecător, în care a crezut până în ultima clipă a vieţii”, a transmis Baroul Cluj.

Tot marţi, preşedintele României, Nicuşor Dan, a semnat decretul de decorare post-mortem a avocatului conf. univ. dr. Liviu-Marius Harosa.

„Astfel, în semn de înaltă apreciere şi recunoştinţă pentru întreaga sa activitate pusă în slujba cercetării, promovării şi apărării drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, impunându-se ca un model de implicare a societăţii civile în scopul protejării patrimoniului naţional şi a intereselor strategice ale României, Preşedintele Nicuşor Dan a conferit post-mortem Ordinul Naţional «Steaua României» în grad de Cavaler domnului avocat conf. univ. dr. Liviu-Marius Harosa”, a transmis Administraţia Prezidenţială.

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Editor : A.M.G.

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