Preşedintele Nicuşor Dan a semnat decretul prin care ia act de demisia ministrului Educaţiei. Ilie Bolojan, desemnat interimar

Nicușor Dan. Foto: Inquam Photos / George Călin
Nicușor Dan. Foto: Inquam Photos / George Călin

Preşedintele Nicuşor Dan a semnat, miercuri, decretele prin care a luat act de demisia ministrului Educaţiei, Daniel David şi îl desemnează interimar pe premierul Ilie Bolojan pe acest portofoliu.

Preşedintele României, Nicuşor Dan, a semnat miercuri, decretul prin care se ia act de demisia lui Daniel David, ministru al educaţiei şi cercetării, şi se constată încetarea funcţiei de membru al Guvernului, anunţă Administraţia Prezidenţială.

De asemenea, şeful statului a semnat decretul prin care se desemnează Ilie Bolojan, prim-ministru, ca ministru al educaţiei şi cercetării, interimar.

Premierul Ilie Bolojan a declarat că şi-a propus ca, până la finalul acestei luni, să formuleze o propunere privind viitorul ministru al Educaţiei şi Cercetării, în aşa fel încât acesta să lucreze, alături de colegii săi, la legea bugetului de stat pentru acest an, care ar urma să fie gata la jumătatea lunii viitoare.

„Demisia domnului ministru David s-a suprapus cu perioada de sărbători. Aveam două posibilităţi: să găsim o formulă rapidă sau să recurgem la varianta clasică, a interimatului, şi am mers pe această a doua variantă, în aşa fel încât până la sfârşitul acestei luni să venim cu o propunere pentru un ministru care să ia portofoliul Educaţiei, în aşa fel încât împreună cu ceilalţi colegi din Guvern să poată lucra la pregătirea bugetului care ar urma să fie adoptat în a doua jumătate a lunii februarie”, a răspuns Ilie Bolojan.

Premierul Ilie Bolojan a transmis, marţi, preşedintelui Nicuşor Dan propunerea de a prelua interimar şi funcţia de ministru al Educaţiei.

Postul a rămas vacant în luna decembrie, după demisia ministrului Daniel David. În 22 decembrie, acesta şi-a anunţat demisia din funcţie. „Am vrut să fie o plecare amiabilă”, a transmis Daniel David.

 

