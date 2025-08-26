Live TV

Preşedintele Nicuşor Dan are astăzi prima întâlnire cu diplomaţii români

nicusor dan face declaratii
Nicușor Dan. Foto: Profimedia
Programul de prezidențiabil al președintelui

Preşedintele Nicuşor Dan are marţi prima întâlnire cu diplomaţii români, cu ocazia Reuniunii Anuale a Diplomaţiei Române, unde va susţine un discurs.

Conform agendei oficiale, preşedintele îi primeşte la Cotroceni marţi, de la ora 10.00, pe şefii de misiuni diplomatice, şefii oficiilor consulare şi pe directorii Institutelor culturale româneşti, scrie News.ro.

Evenimentul are loc cu cu ocazia Reuniunii Anuale a Diplomaţiei Române.

Preşedintele Nicuşor Dan va rosti un discurs.

De asemenea, agenda preşedintelui mai include, la ora 18.00, primirea ministrului Afacerilor Externe al Republicii Moldova, viceprim-ministru, Mihai Popşoi şi participarea, de la ora 19.00, la recepţia organizată cu ocazia Reuniunii Anuale a Diplomaţiei Române

Lucrările Reuniunii Anuale a Diplomaţiei Române au început luni, fiind conduse de către ministrul afacerilor externe, Oana Ţoiu.

Programul de prezidențiabil al președintelui

În programul său de prezidenţiabil, intitulat „Viziunea România Onestă”, referitor la politica externă, Nicuşor Dan afirma că „România are nevoie de o politică externă activă şi de o securitate naţională solidă, pentru a fi respectată şi protejată într-o lume tot mai instabilă. Un stat puternic nu doar reacţionează, ci propune, construieşte alianţe strategice şi îşi apără valorile”, iar „vocea României trebuie să fie clară, fermă şi prezentă acolo unde se iau deciziile care ne influenţează viitorul”.

El propunea:

1.Consolidarea relaţiilor transatlantice. România îşi afirmă angajamentul pe trei paliere: întărirea NATO, menţinerea şi extinderea parteneriatului strategic cu SUA, precum şi contribuţia activă la cooperarea între Uniunea Europeană şi Statele Unite.

2.Participare activă la arhitectura europeană de apărare. România susţine consolidarea capacităţii de reacţie rapidă şi a interoperabilităţii cu partenerii europeni, participă activ la iniţiativa ReArm a Uniunii Europene şi sprijină dezvoltarea de capacităţi naţionale de producţie militară.

3.Reducerea dependenţelor economice strategice. Diminuarea vulnerabilităţilor în domeniile energiei, tehnologiei şi lanţurilor de aprovizionare prin inovare şi parteneriate cu state democratice din Europa şi din regiunea Indo-Pacific (Japonia, Coreea de Sud, Australia). România trebuie să evite dependenţa tehnologică de regimuri autoritare precum China.

4.Apărare eficientă împotriva războiului hibrid. Înfiinţarea unei forţe operaţionale pentru combaterea ameninţărilor hibride (inclusiv atacuri cibernetice şi dezinformare), modernizarea infrastructurii de intelligence prin utilizarea inteligenţei artificiale şi a tehnologiilor de tip big data, parteneriate cu experţi din sectorul privat în securitate cibernetică şi integrarea într-un sistem european de intelligence.

5.Creşterea investiţiilor în apărare. Alocarea treptată a 3,5% din PIB pentru înzestrarea şi pregătirea forţelor armate, în conformitate cu angajamentele strategice ale României. 6.O voce activă în Uniunea Europeană. România trebuie să participe plenar la procesele de decizie europeană în domenii de interes naţional: negocierea noului cadru financiar multianual, consolidarea programului ReArm, extinderea UE către Republica Moldova şi Balcanii de Vest, precum şi creşterea competitivităţii economiei europene”, afirmă primarul.

Potrivit lui Nicuşor Dan, Republica Moldova este o prioritate strategică de politică externă.

„Republica Moldova este familia noastră de destin. România are datoria strategică şi morală de a sprijini ferm parcursul european al Moldovei, prin investiţii, conectare şi susţinere instituţională”, spunea el, subliniind necesitatea sprijinului pentru parcursul european al Republicii Moldova.

„România va oferi sprijin diplomatic activ în cadrul structurilor Uniunii Europene, asistenţă tehnică pentru utilizarea fondurilor de preaderare şi transfer de bune practici în domenii-cheie”, anunţa el.

