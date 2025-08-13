Preşedintele Nicuşor Dan participă, prin videoconferinţă, la reuniunea „Coaliției Bunăvoinței”

Preşedintele Nicuşor Dan participă miercuri la reuniunea „Coaliției Bunăvoinței” - Coalition of the Willing, care se desfăşoară în format de videoconferinţă.

Potrivit Administraţiei Prezidenţiale, întâlnirea este programată de la ora 17:30.

Cancelarul german, Friedrich Merz, premierul francez, Emmanuel Macron, şi premierul britanic, Keir Starmer, vor prezida reuniunea prin videoconferinţă a „Coaliției Bunăvoinței”.

Reuniunea are loc în contextul întâlnirii de vineri din Alaska dintre preşedintele SUA, Donald Trump, şi cel al Rusiei, Vladimir Putin, privind Ucraina.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski le-a cerut aliaţilor săi occidentali să exercite presiuni asupra Moscovei şi să contracareze orice eventuală „înşelăciune” din partea Rusiei, înaintea unor discuţii pe care el le va avea miercuri cu mai mulţi lideri europeni şi cu preşedintele american Donald Trump, informează France Presse.

Editor : Sebastian Eduard