Live TV

Preşedintele Nicuşor Dan participă, prin videoconferinţă, la reuniunea „Coaliției Bunăvoinței”

Data actualizării: Data publicării:
Nicușor Dan.
Nicușor Dan. Foto: Inquam Photos / George Călin

Preşedintele Nicuşor Dan participă miercuri la reuniunea „Coaliției Bunăvoinței” - Coalition of the Willing, care se desfăşoară în format de videoconferinţă.

Potrivit Administraţiei Prezidenţiale, întâlnirea este programată de la ora 17:30.

Cancelarul german, Friedrich Merz, premierul francez, Emmanuel Macron, şi premierul britanic, Keir Starmer, vor prezida reuniunea prin videoconferinţă a „Coaliției Bunăvoinței”.

Reuniunea are loc în contextul întâlnirii de vineri din Alaska dintre preşedintele SUA, Donald Trump, şi cel al Rusiei, Vladimir Putin, privind Ucraina.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski le-a cerut aliaţilor săi occidentali să exercite presiuni asupra Moscovei şi să contracareze orice eventuală „înşelăciune” din partea Rusiei, înaintea unor discuţii pe care el le va avea miercuri cu mai mulţi lideri europeni şi cu preşedintele american Donald Trump, informează France Presse.

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Jandarmi bun
1
De ce sunt jandarmi înarmați în stațiile de metrou din București. Explicația oficială a...
Vladimir Soloviov
2
Vladimir Soloviov: războiul nu se termină după întâlnirea din Alaska. Care e următoarea...
soldați polonezi și polițiști germani fac verificări la granița dintre Germania și Polonia
3
„Este ca în timpul Războiului Rece”. De ce au fost trimiși soldații și reintroduse...
drone Shahed fabricate în Rusia în fabrica Alabuga
4
Iranul a început să regrete acordul militar cu Rusia. Moscova produce mii de drone...
Euro
5
Când ar putea adera România la Zona Euro. Explicațiile guvernatorului BNR, Mugur Isărescu
Nu și-a chemat propriul copil la meciul de retragere! Mama nu a stat pe gânduri: "La revedere"
Digi Sport
Nu și-a chemat propriul copil la meciul de retragere! Mama nu a stat pe gânduri: "La revedere"
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Trump Zelenski
Mesaj de la Casa Albă, înainte de întâlnirea lui Volodimir Zelenski...
deficit
Avertismentul ministrului Finanțelor: „Trebuie să fim pregătiți în...
ID177498_INQUAM_Photos_George_Calin
Guvernare comună PSD–AUR? Simion o vede inevitabilă, liderii PSD...
Efectele devastatoare ale politicii natalității din vremea lui Ceaușescu asupra copiilor: Impactul asupra creierului și structurii genetice
„Cum să comanzi online un copil ucrainean”. Sute de orfani, expuși...
Ultimele știri
Fii salvator. Prim ajutor în cazul mușcăturii de șarpe
Alexandru Nazare vrea teste de integritate pentru angajații ANAF și „reglarea relației tensionate cu Ministerul Finanţelor”
Cătălin Drulă, despre planul AUR de a forma un guvern cu PSD: „În business există o expresie – preluare ostilă”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Vladimir Putin își pune o pereche de căști pe urechi
Lui Putin nu-i pasă de discuțiile pe care le au europenii cu Donald Trump, transmite MAE rus
departamentul de stat
Europa, criticată în raportul Departamentului de Stat al SUA. Pentru ce trag americanii semnalul de alarmă
Foto: Premierul ungar Viktor Orban
Sfidarea lui Viktor Orban înainte de întâlnirea Trump - Putin: Ucraina a pierdut războiul, iar „UE pare ridicolă și patetică”
Berlin, Deutschland, 18.07.2025: Bundeskanzleramt: Besuch des rumänischen Präsidenten: Nicusor Dan *** Berlin, Germany,
Mesajul lui Nicușor Dan, după vizita în Republica Moldova: „Să rămânem uniţi, să preţuim ceea ce ne apropie”
Nicusor Zelenski
Nicușor Dan a vorbit la telefon cu Volodimir Zelenski. Șeful statului va merge la Kiev în această toamnă
Partenerii noștri
Pe Roz
Mercur retrograd s-a încheiat, dar perioada de "post-umbră" aduce un ultim val de haos. Cum resimt zodiile...
Cancan
Cum arăta Ilie Bolojan în tinerețe? 'Avea păr mult și creț'
Fanatik.ro
Încă o taxă în plus pentru români odată cu noile reglementări pentru colete? Explicațiile specialiștilor: „O...
editiadedimineata.ro
Aerul condiționat poate crește riscul aparției „sindromului clădirii bolnave”
Fanatik.ro
Ministrul de Finanțe Alexandru Nazare, acuzat de fapte ilicite de compania de stat în a cărei conducere a...
Adevărul
Transapuseana, noua atracție a șoselelor montane din România. Ce o face mai specială decât Transalpina și...
Playtech
Cum a apărut Mirabela Grădinaru la biserică? Enoriaşii au observat imediat şi ţinuta, ce a făcut în spatele...
Digi FM
Lady Kitty Spencer, nepoata prințesei Diana, imagini rare cu soțul cu 32 de ani mai mare și fiica lor de doi...
Digi Sport
O avere! Cât costă, de fapt, inelul de logodnă pe care Georgina l-a primit de la Cristiano Ronaldo
Pro FM
Speak, despre începuturile lui în muzică: "O bună perioadă am stat în spatele lui Velea, ceea ce mie îmi...
Film Now
Cum a început prietenia dintre Sandra Bullock și Jennifer Aniston: „Hollywood ne-a divizat, nimănui nu-i...
Adevarul
Automobilul german care făcea furori în România comunistă. „Are o sobă în spate ca să-ți țină mâinile calde...
Newsweek
Casa de Pensii gata să dea un nou contract de 9.000.000€ firmei care a blocat recalcularea pensiilor
Digi FM
Dan Alexa și Andrada, a doua lui soție, au divorțat la notar. Și-au pus fiul pe primul plan: “Custodia va fi...
Digi World
Ce este miastenia gravis, boala de care suferă fosta campioană de tenis Monica Seles. Cum se manifestă...
Digi Animal World
Panică pe plajele din Maine, după ce un rechin alb uriaș a fost observat aproape de țărm. Poliția avertizează...
Film Now
Jennifer Aniston, mărturisiri rare, la 20 de ani de la divorțul de Brad Pitt: "A fost o perioadă extrem de...
UTV
Jason Momoa, la un pas de moarte în ocean. „Am renunțat. În mintea mea, murisem deja”. Experiența care i-a...