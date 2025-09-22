Un fost consilier local, actual preşedinte al organizaţiei municipale UDMR Braşov, a fost încătuşat de poliţişti, în noaptea de sâmbătă spre duminică, după ce ar fi făcut scandal în curtea unui liceu din Braşov, în timpul Zilelor Culturii Maghiare, manifestare al cărei principal organizator era. Potrivit presei locale, politicianul ar fi devenit agresiv şi recalcitrant, ar fi refuzat să se legitimeze şi chiar ar fi împins un poliţist în misiune. Conflictul a pornit de la o sesizare potrivit căreia la evenimentul respectiv muzica ar fi fost dată mult prea tare.

Poliţia Judeţeană Braşov a informat, luni, că în 21 septembrie, în jurul orei 1:30, un echipaj de poliţie de la Secţia 1 a municipiului Braşov a fost direcţionat, în urma unui apel telefonic, să intervină la o sesizare privind comportamentul „turbulent” al unor persoane prezente în incinta unei unităţi situate pe strada După Ziduri, din municipiul Braşov, scrie News.ro.

„La faţa locului, poliţiştii au constatat că, în incinta unităţii, în cadrul unui eveniment, era redată muzica la o intensitate ridicată. Tot aici, au identificat şi un bărbat, care la momentul interceptării şi legitimării, a devenit recalcitrant şi agresiv, fapt pentru care a fost nevoie de imobilizarea acestuia, pentru încetarea acţiunilor de tulburare a ordinii publice. De asemenea, la faţa locului a fost solicitat şi sprijinul unui echipaj medical, însă persoana turbulentă a refuzat transportul către unitatea spitalicească”, precizează IPJ Braşov.



Potrivit sursei citate, bărbatul a fost sancţionat contravenţional pentru tulburarea ordinii şi a liniştii publice, refuzul de legitimare şi provocarea de scandal.



„Poliţia Braşov va manifesta constant fermitate în intervenţiile pentru protejarea cetăţenilor, dar şi pentru menţinerea corespunzătoare a climatului de ordine şi linişte publică”, mai precizează IPJ Braşov.



Potrivit Transilvania 365.ro, bărbatul recalcitrant ar fi actualul preşedinte al organizaţiei municipale UDMR Braşov, acesta fiind scos în cătuşe din curtea Liceului Aprily Lajos, unde avea loc manifestarea.

