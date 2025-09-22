Live TV

Video Președintele organizației municipale UDMR Brașov, scos cu cătușele dintr-un liceu: de ce a făcut scandal încât a fost nevoie de poliție

Data actualizării: Data publicării:
Screenshot 2025-09-22 at 13.01.53
Foto: Captură video

Un fost consilier local, actual preşedinte al organizaţiei municipale UDMR Braşov, a fost încătuşat de poliţişti, în noaptea de sâmbătă spre duminică, după ce ar fi făcut scandal în curtea unui liceu din Braşov, în timpul Zilelor Culturii Maghiare, manifestare al cărei principal organizator era. Potrivit presei locale, politicianul ar fi devenit agresiv şi recalcitrant, ar fi refuzat să se legitimeze şi chiar ar fi împins un poliţist în misiune. Conflictul a pornit de la o sesizare potrivit căreia la evenimentul respectiv muzica ar fi fost dată mult prea tare.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Poliţia Judeţeană Braşov a informat, luni, că în 21 septembrie, în jurul orei 1:30, un echipaj de poliţie de la Secţia 1 a municipiului Braşov a fost direcţionat, în urma unui apel telefonic, să intervină la o sesizare privind comportamentul „turbulent” al unor persoane prezente în incinta unei unităţi situate pe strada După Ziduri, din municipiul Braşov, scrie News.ro.

„La faţa locului, poliţiştii au constatat că, în incinta unităţii, în cadrul unui eveniment, era redată muzica la o intensitate ridicată. Tot aici, au identificat şi un bărbat, care la momentul interceptării şi legitimării, a devenit recalcitrant şi agresiv, fapt pentru care a fost nevoie de imobilizarea acestuia, pentru încetarea acţiunilor de tulburare a ordinii publice. De asemenea, la faţa locului a fost solicitat şi sprijinul unui echipaj medical, însă persoana turbulentă a refuzat transportul către unitatea spitalicească”, precizează IPJ Braşov.

Potrivit sursei citate, bărbatul a fost sancţionat contravenţional pentru tulburarea ordinii şi a liniştii publice, refuzul de legitimare şi provocarea de scandal.

„Poliţia Braşov va manifesta constant fermitate în intervenţiile pentru protejarea cetăţenilor, dar şi pentru menţinerea corespunzătoare a climatului de ordine şi linişte publică”, mai precizează IPJ Braşov.

Potrivit Transilvania 365.ro, bărbatul recalcitrant ar fi actualul preşedinte al organizaţiei municipale UDMR Braşov, acesta fiind scos în cătuşe din curtea Liceului Aprily Lajos, unde avea loc manifestarea.

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Winter landscape of romania village with snow, near Iasi city, church and houses, blue sky
1
Vortex polar deasupra Arcticii. Când vin primele ninsori și ce iarnă îi așteaptă pe...
Avioane MiG-31
2
NATO era pregătită să „folosească forța” împotriva Rusiei, după ce avioane MiG-31 au...
masina de politie scoala bucuresti
3
„Voi provoca un masacru”. Amenințări trimise mai multor școli și spitale din țară. Surse...
Birouri OMV din Viena. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia
4
Director executiv de la OMV, angajat cu vechime, demis pentru presupuse legături de...
Seen,From,Behind,Middle,Aged,Woman,In,Brown,Hat,And
5
Cum va fi afectată România de vortexul polar care se formează deasupra Arcticii...
Răsturnare de situație în cazul condamnării lui Mario Iorgulescu pentru ucidere din culpă
Digi Sport
Răsturnare de situație în cazul condamnării lui Mario Iorgulescu pentru ucidere din culpă
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
oameni pe trecerea de pietoni
Cei mai mulți români sunt gata să voteze un partid nou. Sondaj Inscop
intrarea in sala CCR
Reforma pensiilor magistraților. Tudorel Toader, înaintea deciziei...
G1cd353XkAAZTJq
Ilie Bolojan, mesaj de la Bruxelles, după întâlnirea cu comisarul...
daniel zamfir la o sedinta
Daniel Zamfir (PSD) spune că ar vota moțiunea AUR împotriva ministrei...
Ultimele știri
Ştefan Pălărie: „Nu cred că Bolojan trebuie să-şi dea demisia”. Care este cel mai viabil scenariu în opinia liderului senatorilor USR
Proteste masive în Italia: grevă generală împotriva războiului din Gaza. Transporturi, școli și spitale, paralizate
Polonia nu știe câte drone rusești au intrat în spațiul său aerian. Măsurile anunțate de Donald Tusk
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Kelemen Hunor
Kelemen Hunor: România ar funcționa și fără 13.000 de angajați în administrația locală și 20% din cea centrală
harta china si taiwan
Parlamentarii Coaliției cer președintelui și premierului deschiderea relațiilor cu Taiwanul: „Există o obsesie să nu supărăm China”
lia olguta vasilescu si ilie bolojan
Verdictul Olguței Vasilescu: Guvernul Bolojan cade dacă premierul nu schimbă modul în care vrea să reformeze administrația locală
DNA-Romania-1
Percheziții DNA la Compania de Apă Brașov și în județul Galați. Mai mulți liberali vizați într-un dosar de mită și trafic de influență
coalitie dominic fritz
SURSE Coaliția a decis împărțirile politice: USR ia 4 posturi de prefect de la PSD și PNL. Ce alte funcții sunt puse la bătaie
Partenerii noștri
Pe Roz
Elvis Presley a sunat-o pe Priscilla în timp ce aceasta era în dormitor alături de Robert Kardashian. El nu a...
Cancan
Oare s-a uitat în oglindă când a plecat de acasă? Cum a apărut Smiley în biserică, la nunta unui prieten
Fanatik.ro
Patronul FCSB Gigi Becali, scos din sărite de un cunoscut comentator TV: “Băi, niebunuleee…, sunt numărul 1...
editiadedimineata.ro
Oamenii de știință caută semnale extraterestre
Fanatik.ro
Cine deține hotelul de lux din Capitală unde se întâlneau mercenarii lui Potra. Cum erau tratați oamenii din...
Adevărul
Cum au reușit trei mici producători să nu-și mai vândă munca pe nimic. „Acum nu fac față comenzilor”
Playtech
La ce înălțime se pun detectoarele de fum și gaz și unde nu trebuie montate niciodată
Digi FM
Regele Charles, în vizită la cea mai vârstnică persoană din lume. Ethel are 116 ani. Amintirea care a adus...
Digi Sport
Nota primită de Cristi Chivu după Inter - Sassuolo. Italienii au tras o concluzie clară
Pro FM
Adevărul despre viața lui Britney Spears după divorț și cariera de top. Apropiat: „Este înconjurată de...
Film Now
Leonardo DiCaprio și rivalul său din Titanic, reuniune călduroasă la 28 de ani de la filmul care a spart...
Adevarul
Profesor sau covrigar? Dezbatere aprinsă în online generată de anunțul unei simigerii care oferă salarii de...
Newsweek
Adeverințele pentru creșterea pensiilor, eliberate cu 12 luni întârziere. Care pensionari pierd bani
Digi FM
O femeie a reușit să ghicească numerele la loterie cu ajutorul lui ChatGPT. Câți bani a câștigat și ce a...
Digi World
Sfaturile unui chirurg cardiolog. Ce să mănânci și ce să eviți pentru o inimă sănătoasă
Digi Animal World
De ce nu trebuie să-i arăți clipuri video unui cimpanzeu. Grădina Zoologică din Shanghai le interzice...
Film Now
Julia Roberts dezvăluie numele actriței care o intimidează profund: Am fost atât de emoționată să o întâlnesc
UTV
Anca Dinicu dezvăluie momentul special al logodnei cu Georgian Păun. „N-am visat niciodată la o nuntă cu...