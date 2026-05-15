Președintele polonez Karol Nawrocki a vizitat sanctuarul urșilor de la Zărnești și a adoptat simbolic un urs brun

Președintele Poloniei, Karol Nawrocki, a vizitat Sanctuarul AMP Libearty din Zărnești, dedicat urșilor salvați din captivitate și condiții improprii, și a ales să îl adopte simbolic pe Batyr, unul dintre animalele îngrijite aici.

Președintele Poloniei, Karol Nawrocki, a vizitat Sanctuarul AMP Libearty din Zărnești, devenind primul șef de stat din lume care ajunge în centrul dedicat urșilor salvați din captivitate și abuzuri, au anunțat reprezentanții sanctuarului.

Potrivit acestora, vizita liderului polonez a avut loc într-un cadru discret, fără expunere publică sau componente oficiale asociate programului diplomatic. „Nu a fost doar o oprire într-un program diplomatic. A fost un moment discret, un gest autentic, venit din inimă, fără presă și fără să facă din asta un moment de laudă”, au transmis reprezentanții AMP Libearty.

„Faptul că preşedintele Poloniei a ales să vină la AMP Libearty pentru a vedea cu ochii lui activitatea noastră înseamnă enorm pentru noi. Sanctuarul nu înseamnă doar salvare şi îngrijire, ci şi educaţie, conştientizare şi schimbare. În fiecare zi încercăm să îi învăţăm pe oameni ce înseamnă respectul faţă de animale, cât de importante sunt compasiunea şi responsabilitatea şi cât rău poate provoca indiferenţa umană”, a declarat preşedintele Asociaţiei, Cristina Lapis, fondator al sanctuarului.

În timpul vizitei, Karol Nawrocki a văzut condițiile în care trăiesc urșii salvați și activitatea desfășurată de echipa sanctuarului din Zărnești, care are ca obiectiv atât îngrijirea animalelor, cât și promovarea educației și responsabilității față de protecția acestora.

Reprezentanții sanctuarului au precizat că șeful statului polonez a ales și să adopte simbolic unul dintre urșii salvați, pe nume Batyr: „În spatele acestei adopții nu stă doar un gest simbolic, ci un mesaj puternic de solidaritate, responsabilitate și empatie”, a transmis, vineri, Asociaţia „Milioane de Prieteni”, administratorul sanctuarului de urşi.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

AMP Libearty este unul dintre cele mai cunoscute sanctuare pentru urși bruni din Europa, fiind dedicat salvării animalelor ținute anterior în captivitate, în condiții improprii sau abuzive.

Editor : M.I.