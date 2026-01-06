Nicușor Dan a explicat, în cadrul unei conferințe de presă organizate la sfârșitul summitului Coaliției de Voință de la Paris, că un proiect de țară pentru România presupune contribuții de la multe categorii profesionale, dar că un punct de pornire ar trebui să se contureze în aproximativ jumătate de an.

Nicușor Dan a fost întrebat ce proiecte de țară majore ar vrea să vadă pentru România, dincolo de calendarul alegerilor sau urgențele care sunt în țara noastră.

Președintele a explicat că pentru un proiect de țară trebuie să existe contribuții de la multe categorii profesionale, dar că el își dorește „cel puțin să avem o strategie economică, în care să vedem lucruri cum ar fi care este avantajul nostru competitiv și deci unde ar trebui să stimulăm, care sunt locurile în care balanța comercială este net negativă pentru România și ce trebuie să facem ca să o compensăm”.

„Este o chestiune care mă preocupă, pentru care avem deja discuții cu oameni care se pricep la asta și probabil că nu o strategie, dar măcar o direcție de acțiune… cam într-o jumătate de an de acum încolo ar trebui să avem”, a spus șeful statului.

Nicușor Dan a mai subliniat că este foarte important ca în 2026 să vedem care este proiectul României privind fondurile europene în perioada 2028-2034.

