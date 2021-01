Președintele USR Sulina, care l-a jignit pe Ivan Patzaichin, a demisionat. Organizația județeană își cere scuze

Preşedintele USR Tulcea, deputatul Eugen Terente, a anunţat, luni, că liderul organizaţiei Sulina, Mirel Constantin, care a criticat desemnarea lui Ivan Patzaichin la conducerea grupului de lucru care ar urma să contureze profilul viitorului guvernator al Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării, a demisionat din funcţie.

Mirel Constantin, președintele USR Sulina a scris despre Patzaichin că „este prietenul ciumei roșii”. „USR PLUS Tulcea are om pentru această funcție politică. Pentru ce apelează USR PLUS la astfel de tertipuri din care nu va câștiga nimic? Noi, membrii USR PLUS din Deltă ne simțim dezamăgiți de faptul că nu am fost consultați”, a transmitea Mirel Constantin.

„Regret comentariile făcute de Mirel Constantin la adresa lui Ivan Patzaichin, ele nu reprezintă poziţia alianţei. Munca lui Ivan Patzaichin a inspirat generaţii întregi şi este un exemplu pentru toţi locuitorii Deltei. Preşedintele USR Sulina şi-a dat, astăzi, demisia din funcţie în urma comentariilor sale”, a precizat Eugen Terente, preşedintele organizației județene USR Tulcea.

Ivan Patzaichin a anunțat că se retrage din grupul consultativ din cauza atacurilor violente, după ce inițial acceptase, la propunerea lui Dacian Cioloș să facă parte din comitetul care urma să stabilească cine va ocupa funcția de guvernator al Deltei.

