Prețurile gazelor naturale în Europa au scăzut la cel mai mic nivel din ultimii doi ani. Ce se întâmplă în România din 2026

Prețurile gazelor naturale în Europa au scăzut la cele mai mici niveluri din februarie anul trecut, determinate de creșterea importurilor de gaze naturale lichefiate (GNL) din Statele Unite și de așteptările privind un surplus global de aprovizionare în 2026.

Scăderea prețurilor oferă o ușurare țărilor precum Polonia, unde se preconizează că consumul de gaze naturale va atinge un nivel maxim în jurul anului 2030, înainte de a scădea treptat, scrie TVP World.

Totuși, în România vom remarca o creștere a prețului gazelor anul viitor. Din 2026 vom plăti mai mult pentru gazele naturale. La final de martie expiră schema de plafonare, iar furnizorii trimit deja clienților noile oferte. În unele cazuri, tarifele sunt mai mari chiar și cu 35%.

Instalații precum terminalul GNL din Świnoujście, de pe coasta poloneză a Mării Baltice, au devenit esențiale pentru securitatea energetică a Europei. Aceste terminale primesc gaz super-răcit transportat din întreaga lume, contribuind la stabilizarea prețurilor, în ciuda nivelurilor de stocare mai scăzute comparativ cu anii precedenți.

Stocurile de gaze

La 20 decembrie, stocurile de gaz ale UE erau pline în proporție de aproximativ 67%, în scădere față de aproximativ 95% în aceeași perioadă a anului 2022.

Pe de altă parte, la începutul lunii noiembrie, România raporta stocuri-record de 96% din capacitate.

GNL din SUA

Statele Unite furnizează în prezent aproximativ trei cincimi din importurile de GNL ale Europei, o pondere care se preconizează că va crește odată cu punerea în funcțiune a noilor instalații americane de export.

Analiștii spun că această capacitate suplimentară ar putea menține prețurile sub presiune până în anul viitor, chiar dacă riscurile geopolitice rămân.

Ce face Rusia

Între timp, Rusia se străduiește să redirecționeze exporturile de GNL către Asia, China dublându-și achizițiile de gaz rusesc față de anul trecut. Această schimbare subliniază lupta globală pentru piețele energetice, în contextul în care sancțiunile occidentale continuă să reducă veniturile Moscovei.

Pentru Polonia, actualul context al prețurilor este o veste bună. Având în vedere că se preconizează că consumul intern de gaz va atinge un nivel maxim spre sfârșitul deceniului, investițiile masive ale țării în infrastructura de GNL o plasează într-o poziție relativ favorabilă pentru un viitor caracterizat de încetinirea cererii și prețuri mai competitive.

