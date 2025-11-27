Live TV

Prețurile locuințelor din marile orașe ale României au crescut cu 60-90% în ultimii șase ani, potrivit unei analize a pieței

Preţurile locuinţelor au crescut cu procente cuprinse între 60% - 90% în ultimii şase ani, în marile oraşe din România, ceea ce face ca apartamentele cu adevărat accesibile să fie tot mai greu de găsit în zonele centrale şi semicentrale, potrivit unei companii de consultanţă imobiliară, citate de Agerpres.

"În Iaşi creşterea a fost de 80%, în Timişoara de 90%, iar Clujul conduce topul creşterilor cu un salt de 100% în aceeaşi perioadă. În acelaşi timp, în Bucureşti numărul autorizaţiilor de construire a scăzut cu 45% în ultimii trei ani, limitând oferta de locuinţe noi. Această combinaţie - preţuri în creştere şi proiecte tot mai puţine - amplifică diferenţa dintre locuinţele noi, bine poziţionate, şi restul pieţei, într-un context în care dobânzile ridicate şi scăderea puterii de cumpărare cântăresc tot mai mult în decizia de achiziţie", au explicat consultanţii Colliers, într-un comunicat.

În Bucureşti, numărul autorizaţiilor de construire a scăzut cu 45% în ultimii trei ani faţă de perioada anterioară, pe fondul blocajelor administrative şi al încetinirii dezvoltării urbane. Dacă în ciclurile trecute astfel de ajustări erau temporare, evoluţia actuală indică o presiune structurală tot mai puternică asupra ofertei, susţin aceştia.

„În Bucureşti avem cu 45% mai puţine autorizaţii de construire decât în anii trecuţi. Nu vorbim doar despre un blocaj temporar, ci despre premisa unei noi creşteri accelerate a preţurilor odată ce dobânzile vor începe să scadă, salariile reale vor reveni pe plus, iar cererea va avansa mult mai repede decât poate răspunde oferta”, a subliniat Gabriel Blăniţă, Associate Director | Valuation & Advisory Services, Colliers România, în comunicat.

În ceea ce priveşte activitatea de tranzacţionare, cererea rămâne solidă în ciuda accesului mai dificil la creditare. La nivel naţional, volumul tranzacţiilor este cu doar 10% sub nivelul de anul trecut, iar Clujul - una dintre cele mai dinamice pieţe din ţară - înregistrează chiar o creştere de 6%.

Potrivit consultanţilor imobiliari, costurile ridicate ale finanţării şi creşterea continuă a preţurilor îi determină pe mulţi potenţiali cumpărători să amâne achiziţia şi să se orienteze temporar către chirie, un segment aflat în expansiune, mai ales în oraşele universitare, unde mobilitatea şi cererea sezonieră sunt ridicate.

Această migrare a cererii, în linie cu tendinţele observate în alte pieţe europene, intensifică competiţia pe segmentul de închiriere, unde dinamica preţurilor ar putea deveni mai vizibilă în lunile următoare.

„Chiar dacă trece printr-o perioadă de ajustare condusă de impactul măsurilor fiscale pentru reducerea deficitului bugetar, consultanţii Colliers subliniază că piaţa nu prezintă, în acest moment, semnele unei crize similare celei din 2009-2010. Evoluţiile actuale par mai degrabă o etapă firească de reaşezare într-o piaţă unde cererea rămâne puternică, susţinută de supraaglomerarea marilor oraşe, deficitul de locuinţe şi fundamentele demografice stabile”, se mai arată în comunicat.

