Foto Prima locomotivă electrică Alstom Traxx a ajuns în România și este testată la Făurei. Atinge 200 km/h și poate tracta 16 vagoane

alstom locomotiva
Foto: alstom.com/ro
Până la 200 km/h și tractarea a 16 vagoane de călători Locomotivele Traxx, omologate în 20 de state

Compania Alstom a prezentat, joi, prima locomotivă electrică Traxx produsă pentru Autoritatea pentru Reforma Feroviară (ARF), care a sosit în România. Locomotiva va fi în testări la Centrul de Testare Făurei pe parcursul lunii august, urmând un program de testare în Germania, pe linii certificate TSI. Aceasta este prima din cele 16 locomotive și 20 de ani de servicii de mentenanță și reparații prevăzute în contractul semnat în 2024.

„Locomotiva are în prezent un finisaj temporar de culoare albastră, aplicat pentru a proteja suprafaţa în timpul testelor”, arată comunicatul de presă al Alstom.

După finalizarea programului de testare, va fi implementat aspectul vizual final, de culoare roşu închis.

Intrarea în programul de testare a primei locomotive Traxx pentru ARF este „un progres semnificativ în angajamentul nostru de a furniza soluţii de mobilitate sustenabile şi de înaltă performanţă pentru România”, declarat Gabriel Stanciu, director general al companiei Alstom pentru România, Bulgaria şi Moldova, conform sursei citate.

„Noile locomotive vor aduce un impuls major capacităţilor de transport feroviar ale ţării, atât în ceea ce priveşte viteza, cât şi fiabilitatea”, a adăugat el.

Până la 200 km/h și tractarea a 16 vagoane de călători

Locomotivele electrice cu patru osii vor avea o viteză maximă de până la 200 km/h şi vor putea tracta până la 16 vagoane de călători.

Acestea vor fi echipate cu sistemul îmbarcat de semnalizare ERTMS de ultimă generaţie marca Alstom, pentru eficienţă optimă şi un nivel ridicat de siguranţă şi securitate, asigurând în acelaşi timp interoperabilitate deplină.

Locomotivele sunt concepute pentru a îmbunătăţi mobilitatea între marile oraşe ale României.

Contractul pentru 16 locomotive Traxx include servicii de mentenanţă şi reparaţii pe 20 de ani şi poate fi prelungit cu încă 20 de ani prin încheierea unui acord suplimentar. Livrările vor începe în prima parte a anului 2026.

Locomotivele Traxx, omologate în 20 de state

Locomotivele Traxx sunt omologate în 20 de ţări, cu peste 3.000 de unităţi vândute începând cu anul 2000. Locomotivele Traxx aflate în circulaţie acoperă o distanţă anuală totală de peste 300 de milioane de kilometri.

Alstom activează în România de peste 30 de ani şi face parte şi din consorţiul care construieşte al doilea sistem de metrou din ţară, situat în Cluj Napoca.

Prima soluţie de semnalizare urbană CBTC din ţară este în curs de implementare de către Alstom pe Magistrala 5 a metroului din Bucureşti, pentru care Alstom furnizează şi trenurile Metropolis.

În plus, Alstom furnizează servicii de mentenanţă pentru flota metroului bucureştean de peste 20 de ani, cu un contract în derulare pe termen lung, valabil până în 2036. Contractele de material rulant ale companiei includ furnizarea de trenuri electrice pentru ARF, însoţite de servicii complete de mentenanţă.

Alstom construieşte de la trenuri de mare viteză, metrouri, vehicule tip monorail, tramvaie, la sisteme la cheie, servicii, infrastructură, semnalizare şi mobilitate digitală, Alstom oferă clienţilor săi diverşi cel mai larg portofoliu din industrie.

Cu o prezenţă în 63 de ţări şi o bază de talente de peste 86.000 de persoane de 184 de naţionalităţi, Alstom a generat vânzări de 18,5 miliarde de euro pentru anul fiscal care s-a încheiat la 31 martie 2025.

