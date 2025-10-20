„Băiatul ce să ne spună: «Că a căzut, că a fost lângă mine când s-a întâmplat tragedia, s-a izbit de perete și s-a trezit în aer». Cum în aer nu știu să vă spun”, a spus mama tinerei de 24 de ani pentru Digi24.
„Cu două zile înainte, mirosea a gaz. Nu știu dacă cineva a făcut ceva, nu știu să vă spun dacă a venit sau a verificat cineva. Cu două zile înainte, mirosea a gaz, foarte puternic. Gravida mea nu a putut să iasă să ducă gunoiul. Nu a avut la ce să-și facă un ceai”, a spus una dintre rudele victimei.
Amintim că trei persoane au murit şi 15 au fost rănite în urma exploziei produse vineri, într-un bloc din zona Calea Rahovei, din Sectorul 5 al Capitalei. Blocul a fost grav afectat, fiind pusă în discuţie demolarea. Au fost afectate şi un alt bloc din imediata apropiere, precum şi Liceul „Dimitrie Bolintineanu”.