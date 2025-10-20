Printre persoanele decedate în explozia produsă la un bloc de locuințe din cartierul bucureștean Rahova se numără și o tânără de 24 de ani, care era însărcinată. Mama și rudele acesteia au mers luni, 20 octombrie, să-i ridice trupul neînsuflețit de la Institutul de Medicină Legală.

„Băiatul ce să ne spună: «Că a căzut, că a fost lângă mine când s-a întâmplat tragedia, s-a izbit de perete și s-a trezit în aer». Cum în aer nu știu să vă spun”, a spus mama tinerei de 24 de ani pentru Digi24.

„Cu două zile înainte, mirosea a gaz. Nu știu dacă cineva a făcut ceva, nu știu să vă spun dacă a venit sau a verificat cineva. Cu două zile înainte, mirosea a gaz, foarte puternic. Gravida mea nu a putut să iasă să ducă gunoiul. Nu a avut la ce să-și facă un ceai”, a spus una dintre rudele victimei.

Amintim că trei persoane au murit şi 15 au fost rănite în urma exploziei produse vineri, într-un bloc din zona Calea Rahovei, din Sectorul 5 al Capitalei. Blocul a fost grav afectat, fiind pusă în discuţie demolarea. Au fost afectate şi un alt bloc din imediata apropiere, precum şi Liceul „Dimitrie Bolintineanu”.

Pacienţii, victime ale exploziei din Sectorul 5, internaţi şi operaţi la în Spitalul Clinic de urgenţă Floreasca sunt în stare stabilă, iar un al treilea pacient a început recuperarea. Adolescenta de 17 ani internată la Spitalul „Grigore Alexandrescu” are fracturi costale şi de coloană, dar este conştientă şi cooperantă.

Prefectul Capitalei, Andrei Nistor, a declarat luni, la Digi24, că locatarii vor primi un fond de 1.500 de lei și chirii acoperite pe termen lung.

