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Prima ninsoare pe Transfăgărășan din acest sezon rece. Șoferii sunt sfătuiți să se informeze înainte să plece la drum

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ninsoare transfagarasan
Prima ninsoare din acest sezon rece pe Transfăgărășan. Foto: Facebook/ DRDP Brașov
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În noaptea de luni spre marţi, s-a înregistrat prima ninsoare din acest sezon rece pe Transfăgărăşan, au anunţat reprezentanţii Direcţiei Regionale de Drumuri şi Poduri Braşov, care au precizat că nu a fost nevoie de intervenţia utilajelor de deszăpezire şi traficul nu este afectat.

Cu toate acestea, având în vedere prognoza pe următoarele zile (şi mai ales nopţi), cu temperaturi care vor scădea sub zero grade, îi rugăm pe şoferii care vor să parcurgă Transfăgărăşanul să se informeze asupra condiţiilor de trafic înainte de a pleca la drum”, au transmis, marţi, reprezentanţii DRDP Braşov.

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Anul trecut, prima ninsoare s-a înregistrat la începutul lunii octombrie.

Marţi dimineaţă, la Bâlea Lac se înregistrau -2°C şi un strat subţire de zăpadă depus din cursul nopţii.

Meteorologii au anunţat, pentru această săptămână, o scădere semnificativă a maximelor diurne, cu 8-12 grade faţă de valorile înregistrate în weekend-ul anterior, averse de ploaie, iar în depresiuni, în cursul dimineţii se va produce grindină.

Totodată, în Carpaţii Meridionali şi în Carpaţii de Curbură sunt prognozate rafale puternice ale vântului, de 60-70 km/h. 

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Editor : Ș.R.

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