Live TV

Prima pistă de biciclete pe diguri din țară a fost inaugurată în județul Bihor

Data actualizării: Data publicării:
semn bicicleta
Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia

Prima pistă de biciclete din ţară construită prin PNRR pe o lungime de 192 de kilometri pe coronamentele digurilor de pe râurile Ier, Barcău, Crişul Repede, Canalul Colector şi Crişul Negru va fi finalizată în trei luni, iar primul sector realizat al acesteia, de 6,2 kilometri, pe Barcău, a fost prezentat duminică ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, Cseke Attila, relatează Agerpres.

La finalizarea primului sector amenajat pe digul râului Barcău, în comuna Tămăşeu, de la frontiera româno-ungară până la intersecţia cu DN 19 Satu Mare - Oradea, au participat, alături de ministrul Cseke Attila, directorul Administraţiei Bazinale de Apă (ABA) Crişuri, Pasztor Sandor şi patronul firmei constructoare Gavella, Gheorghe Vajai.

"Noi avem multe proiecte pe diguri, dar aici s-au mişcat cel mai bine. Este cel mai avansat proiect din ţară pe partea de velo, cicloturism, şi singurul proiect care se şi finalizează în acest an, cu opt luni mai devreme. Contractele de execuţie pe cele cinci loturi sunt semnate şi stadiul lucrărilor ne permite să spunem că la sfârşitul acestui an toate cele cinci loturi sunt finalizate", a declarat duminică, pe teren, ministrul Cseke Attila.

Potrivit directorului ABA Crişuri, cele cinci loturi ale pistelor de biciclete pe diguri conectează, practic, Bihorul şi România cu ţara vecină. Partea ungară este interesată de acest proiect, a menţionat Pasztor Sandor, dar ei sunt doar la faza de proiect, urmând să găsească finanţare.

Pentru a preveni vandalizarea, s-au montat pe alocuri bariere care nu permit decât trecerea bicicletelor sau a utilajelor pentru lucrări, urmând să fie amplasate şi mai multe camere de supraveghere.

Proiectul ABA Crişuri este structurat pe cinci loturi aferente râurilor Ier, Barcău, Crişul Repede, Canalul Colector şi Crişul Negru şi are ca obiective atât consolidarea coronamentelor digurilor şi creşterea gradului de siguranţă împotriva inundaţiilor, cât şi dezvoltarea unei infrastructuri moderne pentru cicloturism.

Conform constructorului Gheorghe Vajai, cei 6,2 kilometri finalizaţi fac parte din tronsonul de 43 de kilometri până la Marghita, pe malul râului Barcău. În condiţiile în care din anii 1970 nu s-au mai făcut lucrări de anvergură la diguri, s-au efectuat lucrări de decopertare a stratului vegetal, s-a pus un strat de balast, de 25-30 cm grosime, apoi un strat de piatră spartă, pe 25-30 de cm şi la final, s-a pus zavură (piatră spartă la 0,8 cm). Toate straturile au fost compactate separat. Taluzul a fost completat cu pământ vegetal. Digul are înălţimi diferite, ajungând pe alocuri şi până la 3,5 metri.

Amenajarea pistelor pe diguri, cu zona verde din lunca râului igienizată, periodic, de angajaţii ABA Crişuri, contribuie atât la mobilitatea verde şi turismul sustenabil, cât şi la facilitarea accesului echipelor de intervenţie în caz de viituri şi la întreţinerea periodică a lucrărilor hidrotehnice.

Lucrările pe acest tronson sunt executate de asocierea Gavella, Drumuri Orăşeneşti, Nedea Marghita şi Constructorul Sălard, lider de asociere fiind Gavella. Pe celelalte patru loturi sunt alte asocieri de firme care execută lucrările.

Valoarea totală a investiţiei, pentru cei 192 de kilometri, este 92.783.926,04 lei (cu TVA), sursa de finanţare fiind Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), Componenta C11 - Turism şi cultură.

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
sarpe veninos
1
O femeie din Bistriţa-Năsăud a fost muşcată de şarpe. Salvatorii au plecat să o...
Screenshot 2025-08-23 111453
2
Cu care dintre noile cărți de identitate poți călători în străinătate și cu care nu...
control de securitate bagaj de mana aeroport
3
Pasagerii de pe Aeroportul Otopeni vor putea călători cu recipiente de lichide mai mari...
Fabrica atacată
4
Rușii au atacat în mod deliberat fabrica americană din Ucraina, potrivit ISW. Scopul este...
fabrică americană din Ucraina, bombardată de ruși
5
Reacția lui Donald Trump după ce Vladimir Putin a bombardat o fabrică americană din...
Acuzat că și-a înșelat soția ani la rândul cu aceeași femeie, Gigi Becali n-a mai răbdat și a ”explodat”
Digi Sport
Acuzat că și-a înșelat soția ani la rândul cu aceeași femeie, Gigi Becali n-a mai răbdat și a ”explodat”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Viktor Orban
Pentru Orban ceea ce contează nu este securitatea energetică, ci...
Ministry of Foreign Affairs of Ukraine in Kyiv, Ukraine
Ucraina avertizează că Rusia vrea redesenarea granițele europene, așa...
Moșteanu Kellogg
Ionuţ Moşteanu, la Kiev: „România rămâne ferm de partea Ucrainei”...
isu salvamont arges munte
Mărturia singurului supraviețuitor al accidentului de mașină din...
Ultimele știri
Ofensiva continuă: noi atacuri israeliene în suburbiile orașului Gaza. Localnic: „Nu plecăm: să ne bombardeze acasă”
Volodimir Zelenski, de Ziua Independenţei Ucrainei: „Este un obiectiv pentru care merită să trăieşti”. Ce au transmis liderii UE
Când ar putea fi impuse noi sancțiuni Rusiei. Anunțul lui JD Vance: „Nu excludem. Președintele Trump are mulți ași în mânecă”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
BUCURESTI - GUVERN - SEDINTA DE PRESA - 18 IUL 2025
Ministrul Cseke Attila: Pregătim Memorandumul pentru continuarea Programului Anghel Saligny pe următorii trei ani
Şeful DSU, Raed Arafat, face declaraţii de presă.
Raed Arafat, la deschiderea unei unități primiri urgențe: Nu am inaugurat un fast food medical. Timpul de aşteptare e parte din sistem
ilie bolojan guvern
Ilie Bolojan, discuții cu trei ministere cheie despre proiectele finanțate prin PNRR. Primele concluzii legate de investiții
Tanczos Barna, ministrul Finanțelor.
Tanczos Barna, despre investițiile din PNRR: Căutăm soluții astfel încât să nu închidem și să nu oprim niciun contract
microbuz alb transport elevi
Microbuze școlare la suprapreț. Pîslaru: Sunt trei anchete. Până la sfârşitul lunii aştept raportul Corpului de Control
Partenerii noștri
Pe Roz
O prezentatoare meteo susține că a fost hărțuită de șeful ei: „Se plângea când purtam pantaloni și că am...
Cancan
Ce le-a spus Costin Bulgaru, tânărul de 21 de ani care a agonizat 10 ore în râpa din Făgăraș, salvatorilor...
Fanatik.ro
Scandal uriaș la CFR Cluj! Louis Munteanu nu a vrut să joace la Galați! Ce l-a înfuriat pe golgeterul...
editiadedimineata.ro
Unde să ieși în București în weekendul 22-24 august
Fanatik.ro
I-au cerut ajutorul lui ChatGPT pentru a-și organiza vacanța, dar totul s-a transformat într-un coșmar. Ce au...
Adevărul
Întâlnire spectaculoasă în Marea Neagră: un delfin prietenos s-a întors la un turist, spre uimirea tuturor
Playtech
Nicuşor Dan a răbufnit după ce a fost jignit de un român pe stradă! Preşedintele nu s-a putut abţine...
Digi FM
Kate Middleton și prințul William, apariție rară cu cei trei copii în apropiere de Balmoral. Detaliul care a...
Digi Sport
Cu Maria Sharapova în sală, Serena Williams și-a început discursul și ce a urmat a surprins pe toată lumea
Pro FM
Andra a împlinit 39 de ani, iar Cătălin Măruță i-a transmis un mesaj emoționant: „Fără tine nu am fi noi”
Film Now
Margot Robbie, primele declarații despre experiența de a fi mamă. Actrița a născut un băiețel în urmă cu...
Adevarul
Vicepreședintele SUA spune că Rusia a făcut concesii semnificative la întâlnirea dintre Trump și Putin
Newsweek
1.500 lei pensie dacă ai fost bătut de comuniști. Pensia specială pentru magistrați - 25.000 lei
Digi FM
Tily Niculae, un nou mesaj după ce a anunțat că a divorțat în secret, după 15 ani de căsnicie: „Aleg să las...
Digi World
Riscul ca un asteroid să lovească Pământul, la cel mai ridicat nivel înregistrat. Impactul ar putea fi de 500...
Digi Animal World
O iapă, cumpărată cu suma record de 3 milioane de euro la o licitaţie din Franţa
Film Now
Pamela Anderson și Liam Neeson au o relație „de ceva vreme”, potrivit apropiaților. Și-au ținut povestea de...
UTV
George Burcea, reacție ironică după ce a fost înlocuit în sezonul 2 din „Wednesday”. „Am cerut 5 milioane de...