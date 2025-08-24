Prima pistă de biciclete pe diguri din țară a fost inaugurată în județul Bihor

Prima pistă de biciclete din ţară construită prin PNRR pe o lungime de 192 de kilometri pe coronamentele digurilor de pe râurile Ier, Barcău, Crişul Repede, Canalul Colector şi Crişul Negru va fi finalizată în trei luni, iar primul sector realizat al acesteia, de 6,2 kilometri, pe Barcău, a fost prezentat duminică ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, Cseke Attila, relatează Agerpres.



La finalizarea primului sector amenajat pe digul râului Barcău, în comuna Tămăşeu, de la frontiera româno-ungară până la intersecţia cu DN 19 Satu Mare - Oradea, au participat, alături de ministrul Cseke Attila, directorul Administraţiei Bazinale de Apă (ABA) Crişuri, Pasztor Sandor şi patronul firmei constructoare Gavella, Gheorghe Vajai.



"Noi avem multe proiecte pe diguri, dar aici s-au mişcat cel mai bine. Este cel mai avansat proiect din ţară pe partea de velo, cicloturism, şi singurul proiect care se şi finalizează în acest an, cu opt luni mai devreme. Contractele de execuţie pe cele cinci loturi sunt semnate şi stadiul lucrărilor ne permite să spunem că la sfârşitul acestui an toate cele cinci loturi sunt finalizate", a declarat duminică, pe teren, ministrul Cseke Attila.



Potrivit directorului ABA Crişuri, cele cinci loturi ale pistelor de biciclete pe diguri conectează, practic, Bihorul şi România cu ţara vecină. Partea ungară este interesată de acest proiect, a menţionat Pasztor Sandor, dar ei sunt doar la faza de proiect, urmând să găsească finanţare.



Pentru a preveni vandalizarea, s-au montat pe alocuri bariere care nu permit decât trecerea bicicletelor sau a utilajelor pentru lucrări, urmând să fie amplasate şi mai multe camere de supraveghere.



Proiectul ABA Crişuri este structurat pe cinci loturi aferente râurilor Ier, Barcău, Crişul Repede, Canalul Colector şi Crişul Negru şi are ca obiective atât consolidarea coronamentelor digurilor şi creşterea gradului de siguranţă împotriva inundaţiilor, cât şi dezvoltarea unei infrastructuri moderne pentru cicloturism.



Conform constructorului Gheorghe Vajai, cei 6,2 kilometri finalizaţi fac parte din tronsonul de 43 de kilometri până la Marghita, pe malul râului Barcău. În condiţiile în care din anii 1970 nu s-au mai făcut lucrări de anvergură la diguri, s-au efectuat lucrări de decopertare a stratului vegetal, s-a pus un strat de balast, de 25-30 cm grosime, apoi un strat de piatră spartă, pe 25-30 de cm şi la final, s-a pus zavură (piatră spartă la 0,8 cm). Toate straturile au fost compactate separat. Taluzul a fost completat cu pământ vegetal. Digul are înălţimi diferite, ajungând pe alocuri şi până la 3,5 metri.



Amenajarea pistelor pe diguri, cu zona verde din lunca râului igienizată, periodic, de angajaţii ABA Crişuri, contribuie atât la mobilitatea verde şi turismul sustenabil, cât şi la facilitarea accesului echipelor de intervenţie în caz de viituri şi la întreţinerea periodică a lucrărilor hidrotehnice.



Lucrările pe acest tronson sunt executate de asocierea Gavella, Drumuri Orăşeneşti, Nedea Marghita şi Constructorul Sălard, lider de asociere fiind Gavella. Pe celelalte patru loturi sunt alte asocieri de firme care execută lucrările.



Valoarea totală a investiţiei, pentru cei 192 de kilometri, este 92.783.926,04 lei (cu TVA), sursa de finanţare fiind Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), Componenta C11 - Turism şi cultură.

