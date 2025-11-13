Consiliul Suprem al Magistraturii a avut o primă reacție, după discuțiile care au avut loc ieri la Palatul Controceni, pe tema pensiilor magistraților.

Magistrații au transmis, într-un comunicat de presă publicat de către CSM, că discuțiile „nu au condus la o soluție agreată de toți participanții, cu toate că reprezentanții consiliului au manifestat deschidere pentru rezolvarea problemelor analizate”, potrivit junalistei Digi24 Corina Matlinschi.

Mai spun magistrații că nu au fost încă identificate soluții optime care să asigure „o abordare echilibrată și care să corespundă exigențelor subliniate constant de Curtea Constituțională”.

Aceștia mai precizează un aspect important: că nu ar depinde acel jalon din PNRR de o lege în ceea ce privește pensiile magistraților.

Asta spun cei de la CSM, deși știm foarte bine că reprezentanții coaliției de guvernare au spus de nenevrate ori că dacă nu se adoptă această lege până pe 28 noiembrie, România va pierde 231 de milioane de euro din PNRR.

Preşedintele Nicuşor Dan s-a întâlnit, miercuri, la Palatul Cotroceni, cu liderii Coaliţiei, dar şi cu reprezentanţi ai magistraţilor pentru a găsi o soluţie referitoare la legea pentru pensiile magistraţilor, recent respinsă de Curtea Constituţională.

Anterior, reprezentanţii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie (ICCJ) au propus un „acord pentru Justiţie şi stabilitate instituţională”, în care se prevede că „Justiţia nu poate fi subiect de campanie, ţintă de atac politic sau instrument de deturnare a responsabilităţilor altor puteri ale statului”.

Acordul face referire şi la „depăşirea neîntârziată a situaţiei actuale de criză”, prin clarificarea publică, printr-o poziţie comună, în sensul că jalonul 215 privind pensiile magistraţilor a fost îndeplinit şi nu afectează eligibilitatea fondurilor europene, dar şi prin adoptarea unei soluţii legislative unitare privind regimul de pensionare.

Totodată, se solicită un plan realist de etapizare a modificărilor legislative privind pensionarea, dar şi acordarea unei cote compensatorii din economiile salariale generate de neocuparea posturilor vacante, direcţionate transparent către magistraţii care asigură efectiv funcţionarea instanţelor şi parchetelor.

Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat, întrebat despre „acordul pentru Justiţie şi stabilitate instituţională” propus de ÎCCJ, că, în principiu, orice dialog este binevenit.

Nicuşor Dan consideră că nu doar societatea, ci şi magistraţii trebuie să „fie mai ponderaţi în manifestările lor publice”, arătând că şi el a fost „beştelit” public de unii reprezentanţi ai acestei categorii.

În ceea ce priveşte salariile magistraţilor, şeful statului aminteşte că acestea sunt mult mai mari decât ale altor categorii profesionale.

