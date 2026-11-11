Prima reacţie a jurnalistului Ovidiu Vanghele, după ce Nicușor Dan i-a interzis accesul la Cotroceni: „Am o singură supărare”

Jurnalistul Ovidiu Vanghele, căruia preşedintele Nicuşor Dan i-a transmis marţi seară, la sfârşitul unei conferinţe de presă, că nu va mai avea acces la Palatul Cotroceni a transmis într-o postare pe Facebook că are o singură supărare, aceea că nu a primit răspuns de la preşedinte la întrebarea sa. El a precizat că a fost uimit de cuvintele adresate de Nicușor Dan.

„Am o singură supărare după această seară: că nu am primit răspuns de la preşedinte la întrebarea mea, şi acest rezultat îmi poate fi imputat, întrucâtva, şi mie, că n-am avut prezenţa de spirit să insist politicos să-mi răspundă. În apărarea mea, am fost, recunosc, uimit de cuvintele preşedintelui, şi asta-mi reproşez, că trebuia să fiu mai bun de-atât”, a scris Vanghele pe Facebook.

El precizează şi care a fost întrebarea adresată preşedintelui, întrebare având legătură cu o anchetă publicată de Centrul de Investigaţii Media, fondat de jurnalist.

„Vă prezint un fapt: doamna procuror general Cristina Chiriac, numită de dumneavoastră în funcţie în 8 aprilie, a votat, acum o lună - o lună şi jumătate, dânsa, în secţia pentru procurori a CSM din care face parte - e membru de drept acolo - împotriva propunerii ca această secţie să sesizeze Inspecţia Judiciară pentru ca Inspecţia Judiciară să cerceteze o ingerinţă în actul de justiţie - o aparentă ingerinţă, până la o decizie definitivă - comisă chiar de dânsa. Deci dânsa a votat împotriva propunerii ca dânsa să fie cercetată. Este acest lucru parte din reformarea justiţiei pe care o propuneaţi cetăţenilor români în campanie acum un an şi jumătate?”, este întrebarea adrestă de Ovidiu Vanghele lui Nicuşor Dan.

Jurnalistul a fost ultimul dintre cei prezenţi la conferinţa de presă de marţi, care i-a putut adresa o îmtrebare preşedintelui Nicuţor Dan.

„Mi-aş dori să facem cumva să avem noi, cetăţenii, un răspuns la această întrebare. Cred că ne-ar ajuta să înţelegem mai mult”, spune Ovidiu Vanghele.

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Preşedintele Nicuşor Dan l-a anunţat public marţi, pe jurnalistul Ovidiu Vanghele că nu mai are voie la Palatul Cotroceni, el arătând că, faţă de injuriile pe care acesta i le-a adus, a dispus să nu mai vină la conferinţe de presă, în acest mandat, dar colegii săi, miloşi, au sărit peste ordinul său.

Preşedintele Nicuşor Dan i-a răspuns jurnalistului la întrebare referitoare la votul dat de procurorul general Cristina Chiriac în cadrul Secţiei pentru procurori a CSM, într-o cauză care o viza direct. „În primul rând, îmi cer scuze că v-am lăsat să aşteptaţi până acum. În al doilea rând, faţă de injuriile pe care mi le-aţi adus, am dispus ca dumneavoastră să nu mai veniţi la conferinţe de presă, la Palatul Cotroceni în acest moment, în acest mandat. Colegii mei miloşi au sărit peste ordinul meu, peste dispoziţia mea. V-o comunic şi îmi cer scuze că v-am făcut să aşteptaţi, dar dumneavoastră nu o să mai veniţi şi nu o să mai puneţi întrebări în acest mandat”, a precizat şeful statului.

Atitutdinea preşedintelui a provocat reacţii fehemente pe reţelele sociale, atât din partea altor jurnalişti, cât şi din partea politicienilor.

De asemenea, Alianţa a Patra Putere, asociaţie a jurnaliştilor în care Ovidiu Vamghele este membru, a calificat decizia preşedintelui ca fiind ”inacceptabilă”.

Editor : A.P.