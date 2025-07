Prima reacție a lui Cheloo după scandalul de la Catedrala Mântuirii Neamului. Ce căuta rapperul în curtea bisericii

Scandal cu rapperul Cheloo, solistul trupei Paraziții în curtea Catedralei Mântuirii Neamului. Cântărețul ar fi parcat mașina în curtea lăcașului de cult și ar fi devenit recalcitrant după ce a refuzat să părăsească zona. A fost testat antidrog de polițiști, iar DrugTest-ul a indicat posibil consum de substanțe interzise, în schimb la alcoolemie a ieșit negativ. Artistul a fost dus la INML pentru probe biologice. Într-o reacție pentru Digi24, artistul spune că nu a consumat alcool sau droguri și că venise să cumpere o icoană.

Cheloo: Nu am condus sub influența alcoolului, nu am condus sub influența substanțelor interzise. Nici nu mai vreau să-mi aduc aminte...

Jurnalist Digi24: De ce ați mers acolo în parcare?

Cheloo: Ca să cumpăr o iconiță.

Jurnalist Digi24: Dar de ce nu ați plecat când v-au zis să plecați?

Cheloo: M-am dus să schimb niște argint în bani și nu mi-am dat seama că nu am voie să intru în parcarea bisericii cu mașina.

Jurnalist Digi24: Pe unde ați intrat, este o barieră acolo?

Cheloo: Pe poartă doamnă, n-am intrat pe nicio barieră. În fața magazinului de unde doream să achiziționez o iconiță pentru a o face cadou unor oameni care veniseră să se împace în biserică.

Artistul a fost testat cu aparatele drugtest și etilotest, rezultatul fiind pozitiv pentru droguri, astfel că a fost dus la Institutul Naţional de Medicină Legală pentru recoltarea de probe biologice pentru a se stabili dacă a consumat substanţe interzise.

