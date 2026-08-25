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News Alert Prima reacție a lui Ilie Bolojan după ce Cristina Trăilă a fost pusă sub urmărire penală de procurorii DNA

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Ilie Bolojan Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
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Din articol
Trăilă, urmărită penal de DNA Bolojan: „Niciodată cineva care a vrut să intrela mine nu a trebuit să plătească niciun ban” „La un moment dat s-ar putea să fiu chemat să dau declarații”

Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat, marți seară la Digi24, că a vorbit cu Cristina Trăilă după ce DNA a anunțat că aceasta este urmărită penal în dosarul omului de afaceri Fănel Bogoș. Liderul PNL a adăugat că i-a cerut acesteia să vină la o discuție și că va lua o decizie în privința situației sale după ce va afla mai multe detalii despre acuzațiile procurorilor.

„Am văzut comunicatul Parchetului astăzi. Am sunat-o după aceea pe doamna Trăilă, am rugat-o ca mâine dimineață să vină să purtăm o discuție, să înțeleg care sunt acuzele care i se aduc și vom lua mâine o decizie, după discuția pe care o să o am cu dânsa. Nu știu de ce este acuzată dânsa și ce rol are în această ecuație, pentru că acel cetățean care a venit la mine în birou fără să știu care este scopul pentru care vine și să-i știu, să spunem, CV-ul, s-a programat prin cabinetul de premier la acea întâlnire, prin colegul care la rândul lui este și el suspect în acest caz”, a declarat Ilie Bolojan, la Digi24.

Întrebat dacă Cristina Trăilă ar trebui să demisioneze din funcția de secretar general adjunct al Guvernului, Bolojan a răspuns: „Trebuie să văd, v-am spus, care este situația. Încerc să nu condamn pe cineva. Înainte de a vedea despre ce este vorba”.

Premierul interimar a precizat că nu știe în acest moment în ce context este implicată Trăilă în dosarul instrumentat de DNA.

„Nu știu de ce e acuzată dânsa și ce rol are în această ecuație, pentru că acel cetățean care a venit la mine în birou și fără să îi știu scopul s-a programat prin cabinetul de premier”, a spus Bolojan.

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Trăilă, urmărită penal de DNA

Declarațiile lui Bolojan vin după ce DNA a anunțat că liberala Cristina Trăilă este urmărită penal pentru complicitate la folosirea influenței ori autorității în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite.

Potrivit procurorilor, în calitate de secretar general adjunct al Guvernului, Trăilă „ar fi sprijinit demersurile” lui Fănel Bogoș și ale lui Mihai Barbu, fost lider PNL Vaslui, pentru înlocuirea din funcție a directorului DSVSA Vaslui. DNA susține că scopul ar fi fost obținerea unor foloase necuvenite pentru omul de afaceri și societatea acestuia, inclusiv aprobarea unui dosar de despăgubire de aproximativ 3 milioane de euro și diminuarea sau încetarea controalelor sanitar-veterinare la fermele sale.

Bolojan: „Niciodată cineva care a vrut să intrela mine nu a trebuit să plătească niciun ban”

Ilie Bolojan a respins orice idee că accesul la biroul său ar fi fost condiționat de plata unor sume de bani.

„Nu știu. V-am spus, în afară de ceea ce am văzut astăzi, în ce context este dânsa implicată, dar niciodată cineva ca să intre la mine nu a trebuit să plătească niciun ban. Deci, pe baza unor discuții telefonice, nu mă pot pronunța”, a afirmat premierul interimar.

Potrivit informațiilor publicate de Digi24, Fănel Bogoș ar fi ajuns la Ilie Bolojan în 2025, la insistențele lui Mihai Barbu, însă întâlnirea nu ar fi avut rezultatul urmărit de omul de afaceri.

„La un moment dat s-ar putea să fiu chemat să dau declarații”

Întrebat dacă ar putea fi audiat în dosar, Bolojan a spus că este posibil să fie chemat să dea declarații.

„Nu mă aștept (să fie audiat în acest dosar - n.r.). În orice dosar de genul acesta, dacă ai avut o tangență sau alta, la un moment dat, poți să fii invitat să dai o declarație. E o audiere, dacă ar fi o situație de genul acesta, pe care nu văd o formulă de implicație”, a declarat premierul interimar.

Chestionat dacă nu ar fi urmări de niciun fel după o astfel de audiere, președintele PNL a replicat: „Păi, ascultați-mă, dacă cineva vine în audiență, spune ceva, nu s-a întâmplat absolut nimic, ce poate să fie?”.

Întrebat mai departe dacă a fost chemat deja la DNA, Bolojan a răspuns: „Nu, dar gândiți-vă la câte critici am primit în tot acest an, în așa fel încât să putem face ce trebuie pentru România nu te mai surprinde o alt tip de critică”.

„Important să știi că ai conștiința curată că ai făcut tot ceea ce trebuie, ai procedat corect și legal. Așa am procedat în desfășurarea acestui mandat pe care Parlamentul României mi l-a încredințat în vara anului trecut”, a completat premierul interimar.

În urma anunțului DNA, atât PSD, cât și AUR au cerut demisia Cristinei Trăilă din funcția de secretar general adjunct al Guvernului. AUR a făcut apel la răspunderea politică, în timp ce PSD a cerut demisia „imediată” a acesteia.

Editor : Ana Petrescu

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