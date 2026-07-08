Prima reacție a lui Nicușor Dan despre cazul azilelor ilegale din Bihor. Sarcinile trasate de președinte următorului ministru al Muncii

Președintele Nicușor Dan a vorbit, în timpul conferinței de miercuri, de la Summitul NATO, despre dezbaterile generate de dosarul azilelor ilegale din Bihor. Șeful statului susține că următorul ministru al Muncii va avea obligația de a întocmi „strategii care să aibă indicatori clari, numere” în domeniul asistenței sociale.

„Discutând strict de cazul de la Bihor, în primul rând, văzând imaginile, relatările, toată compasiunea pentru oamenii care au ajuns în această situație”, a declarat președintele Nicușor Dan.

În al doilea rând, președintele a punctat că „statul român are foarte, foarte multe deficiențe, în special la organismele sale de control”.

„Cred că, din nou, e o problemă generală, România e un stat care funcționează cu povești, narative, politicieni care declară, declamă, se ceartă între ei, dar nu avem cifre. Câți oameni sunt în această situație? Câte locuri sunt la centrele publice, care să răspundă acestor nevoi, câte locuri sunt în centrele private, care este strategia statului român, ca această problemă să fie rezolvată în 3 ani, 5 ani?”, a adăugat președintele.

Șeful statului a subiniat că rolul următorului Guvern, în special următorului ministru al Muncii, va fi de a întocmi „strategii care să aibă indicatori clari”.

„Ne întoarcem la inabilitatea, neputința statului român de a funcționa cu strategii care să aibă indicatori clari, numere, și atunci în absența acestor tipuri de date, pe care în sfârșit poate viitorul Guvern, cu un viitor ministru al Muncii ar trebui să le facă, avem fiecare câte o opinie și nu cred că ajungem prea departe.

Editor : M.G.