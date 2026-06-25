Prima reacție a MAE român, după ce Iranul a acuzat România de „complicitate” în războiul dintre SUA și Teheran

Ministerul Afacerilor Externe din România a venit cu o primă reacție, după ce reprezentanții Teheranului au acuzat țara noastră de complicitate în războiul declanșat de SUA și Israel împotriva Iranului. Amintim, Bucureștiul a pus la dispoziție baza aeriană din județul Constanța pentru avioanele de realimentare ale armatei americane.

Reprezentanții diplomației de la București au transmis: „Reiterăm că România nu a fost parte a acestui conflict, prioritatea țării noastre fiind sprijinirea constantă a eforturilor diplomatice care au avut ca scop dezescaladarea regională și obținerea unui climat de pace și securitate în Orientul Mijlociu.

De asemenea, reamintim că decizia României la care se face referire a fost luată în contextul acordurilor bilaterale existente cu SUA. Romania este o tara Aliata cu responsabilitati si angajamente pe care le respecta pe deplin.

Subliniem încă o dată că toate deciziile pe care România le ia în exercitarea suveranității sale sunt atent evaluate pentru a ne asigura că acestea sunt în conformitate cu prevederile Cartei ONU și cu normele relevante de drept internațional”.

Editor : A.R.