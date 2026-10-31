Prima reacție a noului ministru al Apărării după ce două drone au pătruns neautorizat în spațiul aerian al României

Ministrul Apărării Naţionale, Radu Oprea, a transmis, sâmbătă seară, după pătrunderea neautorizată a două drone în spaţiul aerian naţional, că acţiunile de monitorizare şi intervenţie sunt în desfăşurare, prioritare fiind protejarea populaţiei şi a spaţiului aerian naţional.

„Sunt la curent cu evoluţia situaţiei de securitate din nord-estul României, unde două drone au pătruns neautorizat în spaţiul aerian naţional. Forţele şi mijloacele aflate în serviciul de luptă Poliţie Aeriană au fost activate, iar acţiunile de monitorizare şi intervenţie sunt în desfăşurare. Sunt în permanentă legătură cu structurile militare responsabile şi cu celelalte instituţii implicate în gestionarea situaţiei”, a precizat ministrul într-o postare pe Facebook.

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Potrivit acestuia, prioritare sunt protejarea populaţiei şi a spaţiului aerian naţional.

„Prioritatea noastră este protejarea populaţiei şi a spaţiului aerian naţional. Vom informa publicul în mod transparent, pe măsură ce situaţia evoluează”, a arătat sursa citată.

Autorităţile au emis, sâmbătă, alerte aeriene pentru judeţele Iaşi, Neamţ, Vaslui, Botoşani, Bacău şi Suceava.

Editor : C.S.