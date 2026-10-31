Live TV

Prima reacție a noului ministru al Apărării după ce două drone au pătruns neautorizat în spațiul aerian al României

Data publicării:
radu oprea
Radu Oprea. Foto: Inquam Photos / George Călin
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Ministrul Apărării Naţionale, Radu Oprea, a transmis, sâmbătă seară, după pătrunderea neautorizată a două drone în spaţiul aerian naţional, că acţiunile de monitorizare şi intervenţie sunt în desfăşurare, prioritare fiind protejarea populaţiei şi a spaţiului aerian naţional.

„Sunt la curent cu evoluţia situaţiei de securitate din nord-estul României, unde două drone au pătruns neautorizat în spaţiul aerian naţional. Forţele şi mijloacele aflate în serviciul de luptă Poliţie Aeriană au fost activate, iar acţiunile de monitorizare şi intervenţie sunt în desfăşurare. Sunt în permanentă legătură cu structurile militare responsabile şi cu celelalte instituţii implicate în gestionarea situaţiei”, a precizat ministrul într-o postare pe Facebook.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Potrivit acestuia, prioritare sunt protejarea populaţiei şi a spaţiului aerian naţional.

„Prioritatea noastră este protejarea populaţiei şi a spaţiului aerian naţional. Vom informa publicul în mod transparent, pe măsură ce situaţia evoluează”, a arătat sursa citată.

Autorităţile au emis, sâmbătă, alerte aeriene pentru judeţele Iaşi, Neamţ, Vaslui, Botoşani, Bacău şi Suceava. 

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
482191782_1036873758300630_938301279193905301_n
1
Sondaj realizat de un institut al lui Marius Lulea: AUR ar avea 10,8% din intenția de...
euro bani bacnote
2
Anchetatorii au aflat cum au dispărut cei 700.000 de euro confiscați de vameși pe...
2017 Dubai International Film Festival - Portraits
3
Patrick Stewart a murit. Actorul faimos pentru rolul căpitanului Jean-Luc Picard din...
Distanță pentru construcții între vecini. Foto Getty Images
4
La ce distanță de gardul vecinului poți construi o anexă în curte. Când ai nevoie de...
profimedia-1147848686
5
Criză în Polonia: ambasadorii din România și China au demisionat. Președintele se...
S-a terminat! Cel mai bogat om din Ucraina a luat decizia în România: 194 din 195, dați afară!
Digi Sport
S-a terminat! Cel mai bogat om din Ucraina a luat decizia în România: 194 din 195, dați afară!
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
alerta drona
MApN: Alerta de drone pentru cele șase județe din estul a încetat. Aeroporturile din Iași și Suceava au fost închise temporar
radu oprea inquam george calin
Ministrul Apărării a trimis Corpul de Control la Direcţia care se ocupă cu achiziția de echipamente pentru a verifica contractele SAFE
nava - bulgaria
Primele imagini cu una dintre dronele maritime care au lovit o navă în largul Bulgariei
masina de politie
O persoană din Caraș-Severin care a furat o armă de vânătoare şi 10 cartuşe este căutată cu drone şi camere cu termoviziune
drona alpha
Polonezii au pierdut o dronă în timpul unor zboruri de test: aparatul s-a prăbușit în Marea Baltică. Avertisment pentru populație
Recomandările redacţiei
Contor de energie electrică.
Ce prețuri ne așteaptă la curent și gaze: trei scenarii prezentate de...
mașină de poliție la moscova
Alertă la Moscova: FSB anunță că SUA au avertizat cu privire la...
France Protests
Violențe la protestele din Franța: sute de mii de oameni au ieșit în...
CONGRES USR TIMISOARA sursa USR 7
USR și-a ales noul Birou Național. Cine sunt vicepreședinții...
Ultimele știri
Trei răniți într-un accident produs la Comarnic. Un şofer beat a intrat pe DN 1 fără a acorda prioritate
O femeie din Cluj a fost înșelată cu 20.000 de euro prin metoda „reprezentanții băncii și ai poliției”. Cum au acționat escrocii
Cine plătește pentru salvarea naturii? Disputa dintre statele bogate a blocat negocierile summitului ONU pentru biodiversitate
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Ce fac franțuzoaicele pentru a arăta impecabil după 50 de ani. Secretele lor de frumusețe nu au legătură cu...
Cancan
Prognoză Sărbători | Vreme ciudată în București de Crăciun și de Revelion, potrivit meteorologilor EaseWeather
Fanatik.ro
Adrian Mutu intervine în scandalul Șucu – Pancu de la Rapid: „Ca părinte, îți dorești acest lucru”
editiadedimineata.ro
Problema deșeurilor electronice generate de centrele de date AI devine tot mai gravă
Fanatik.ro
Care este secretul din spatele rezilierilor unilaterale de la CFR Cluj
Adevărul
Cipurile și algoritmii, noile „portavioane” care decid hegemonia globală. Avertismentul unui expert în...
Digieconomic
Când trebuie declarați la ANAF banii obținuți din vânzări pe Vinted, OLX și alte platforme. Explicațiile unui...
Digi FM
Testul de 30 de secunde, pe care îl poți face acasă, care îți arată cât de bine îmbătrânești. Ce rezultate...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Jose Mourinho, tranșant: ”Avem Balonul de Aur în fiecare an, dar cel mai bun jucător din istoria Mondialului...
Pro FM
Dana Nălbaru a împlinit 50 de ani și a primit un cadou neobișnuit de la cei trei copii: "Mi-am dorit doar...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Jack Nicholson, departe de Hollywood la 89 de ani. Michael Douglas dezvăluie cum trăiește legendarul actor...
Adevarul
Cât ar trebui să fie rata la apartament din venitul familiei. Recomandarea lui Șerban Trîmbițașu
Newsweek
182 lei în plus la pensie după 9 ani în grupe de muncă. „Inhalam substanțe chimice”! Ce pensie are pensionarul
Digi FM
Cum să-ți încălzești casa fără să crească factura la gaze. Trucul simplu cu apă care te scapă de frig
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Obiceiul de seară care îți afectează creierul fără să îți dai seama. Mulți îl practică înainte de culcare
Digi Animal World
O pisică a fost expediată din greșeală într-un colet în Germania. Angajata unei brutării a auzit mieunatul și...
Film Now
Jennifer Lawrence, moment stânjenitor cu Bradley Cooper la filmări. Ce i-a spus actrița după un sărut
UTV
Laura Cosoi a ajuns la casa Adelei Popescu de la Șușani. Cum și-au petrecut timpul cele două vedete, în timp...