Prima reacție a părinților tinerilor uciși la 2 Mai, după aflarea sentinței definitive a lui Vlad Pascu

vlad pascu este dus la tribunal
Foto: Inquam Photos / George Călin
Din articol
„El se va întâlni în câțiva ani cu părinții lui, noi nu ne vom mai vedea copiii” „La locul accidentului nu s-a întâmplat nimic”

Părinții celor doi copii uciși de Vlad Pascu în urmă cu doi ani, Sebi și Roberta, au criticat decizia Curții de Apel Constanța, prin care Pascu a fost condamnat definitiv la zece ani de închisoare, catalogând-o „sfidătoare”. „Copiii nu ni-i aduce nimeni înapoi”, a transmis Valentin Olariu, tatăl lui Sebastian, care a punctat că Vlad Pascu ar putea sta închis o perioadă mai scurtă de timp.

Vlad Pascu, autorul accidentului care a dus la moartea celor doi tineri - Sebi și Roberta - și la rănirea altor trei, a fost condamnat definitiv la zece ani de închisoare, după ce Curtea de Apel Constanța a menținut decizia primei instanțe. 

„Era, într-un fel sau altul, de așteptat. Ne așteptam poate chiar la mai rău. E o decizie, zic eu, sfidătoare, la durerea pe care o avem (...) Eu am mai tot spus-o, aici au fost trase niște sfori, de la bun început. Se știa gravitatea faptei comise de acest Vlad Pascu, Poliția a făcut tot posibilul să minimalizeze eventuala sentință prin înțelegeri, denunțuri și așa mai departe. Poliția, procuratura, cei care au făcut acest caz și l-au trimis în primă instanță la Mangalia, de atunci cazul era ca și judecat”, a comentat Cătălin Dragomir, Tatăl Robertei, la Digi24.

Valentin Olariu, tatăl lui Sebastian, a punctat la rândul lui că se aștepta la o pedeapsă mai mare în cazul accidentului de la 2 Mai.

„Este foarte greu, astăzi (...) A făcut tot posibilul din partea avocaților lui să ia până în 10 ani sau 10 ani. Are niște facilități, că dacă ia până în zece ani sau zece ani, anul de pușcărie va fi de nouă luni, nu doisprezece luni. Din acești zece ani, doi ani i-a făcut (n.r. perioada petrecută în arest preventiv), se mai scad trei, deci rămân cinci. Pentru bună purtare, după trei ani îl vom vedea pe străzi. A fost lupta avocaților să mențină pedeapsa până în 10 ani să obțină anumite facilități”, a punctat Valentin Olariu, tatăl lui Sebastian, unul dintre cei doi tineri uciși de Vlad Pascu, la Digi24. 

„El se va întâlni în câțiva ani cu părinții lui, noi nu ne vom mai vedea copiii”

Cei doi părinți au criticat în termeni duri interacțiunea pe care au avut-o cu sistemul de justiție din țară, în ultimii doi ani.

„Am avut parte de doamna Ancuța Popoviciu care a trebuit să fie acolo, am avut parte de reprezentanta procuraturii, dacă e cineva care pricepe altceva... Asta e, el se va întâlni în câțiva ani cu părinții lui, își va continua viața, se va bucura de viață, pe când noi nu ne vom mai vedea copiii. În România există două tipuri de legi, de judecată. Pentru o anumită clasă socială și pentru noi, oamenii normali”, a mai punctat Cătălin Dragomir, tatăl Robertei.

Valentin Olariu a mai adăugat că se aștepta ca pedeapsa lui Vlad Pascu să fie micșorată în cadrul apelului.

„Copiii nu ni-i aduce nimeni înapoi, îl lăsăm pe Dumnezeu să judece dacă e pedeapsa pe care a meritat-o”, a mai precizat Valentin Olariu, tatăl lui Sebi.

„La locul accidentului nu s-a întâmplat nimic”

Acesta a mai subliniat că pe DN39, în apropiere de localitatea 2 Mai, acolo unde a murit Sebi în urmă cu doi ani, „nu s-a întâmplat nimic” și că tot ce s-a schimbat între timp a fost apariția Legii 2 Mai

„Este la fel cum a fost când copiii și-au pierdut viața. Primarul de acolo și ne-a promis că acum în toamnă se vor demara lucrările și se va face în sfârșit o alee pentru pietoni, ne-a promis că în locul unde Sebi și Roberta și-au pierdut viața, se va ridica o troiță în memoria copiilor noștri”, a mai menționat Valentin Olariu.

În urmă cu doi ani, în dimineaţa zilei de 19 august 2023, Vlad Pascu a condus un autoturism pe DN 39, iar în apropiere de localitatea 2 Mai a intrat într-un grup de pietoni. În urma impactului, doi tineri şi-au pierdut viaţa şi alţi trei au fost răniţi. Vlad Pascu a fugit de la locul accidentului şi a fost găsit apoi de poliţişti în Vama Veche.

Anchetatorii au stabilit că el se afla sub influenţa mai multor substanţe interzise.

În octombrie 2023, el a fost trimis în judecată, în stare de arest preventiv, pentru comiterea infracţiunilor de ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă, conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe şi părăsirea locului accidentului.

