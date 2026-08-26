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Prima reacție a României după vizita șefului CIA la Moscova. Consilierul lui Nicușor Dan: „Rusia nu se află într-o situație bună”

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Administrația Prezidențială. Foto: Inquam Photos/ Octav Ganea
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Consilierul din cadrul Administrației Prezidențiale a vorbit despre vizita recentă a șefului CIA la Moscova. Vlad Ionescu consideră că este un semn bun pentru regiunea în care se află România că există un dialog între Rusia și SUA. De asemenea, acesta constată că există mai multe scenarii privind discuțiile din spatele ușilor închise, transmite TVRinfo. 

Consilierul de stat Vlad Ionescu spune că întâlnirea de la Moscova a directorului CIA poate indica existența unor discuții privind stabilitatea strategică și securitatea, într-un moment în care Rusia se confruntă, în opinia sa, cu dificultăți atât pe front, cât și în plan economic.

Potrivit acestuia, Statele Unite ar putea încerca să mențină conflictul în limite controlabile și să favorizeze o soluționare a războiului, în locul prelungirii acestuia pe termen nedefinit.

Jurnaliștii TVR l-au întrebat pe acesta ce înseamnă asta pentru alianță și pentru noi, ca flanc estic?

Consilierul de stat, Vlad Ionescu a declarat:  „Partea pozitivă pentru noi, ca alianță și ca flanc estic, este că iată, există un dialog între SUA și Rusia pe chestiuni de stabilitate strategică și de securitate. Nu cunoaștem foarte multe despre conținutul acestor convorbiri. Am văzut cel mai mult în presă, deci e greu să facem inferențe asupra a ceea ce s-a discutat”.

Acesta a mai adăugat: „Putem specula că, sigur, Rusia nu se află într-o situație bună din punct de vedere a dinamicii războiului, nici economic, adică și economic vedem fragilități în economia rusă, ca să spun așa.

Războiul nu merge cum anticipase conducerea de la Kremlin și, în acest context, e posibil ca Rusia să exploreze diverse scenarii, diverse opțiuni – mobilizarea, o mobilizare de amploare care ar face ca acest conflict, care deja a durat mai mult decât Primul Război Mondial, să se dezvolte și mai mult, cu implicații din nou negative asupra economiilor, asupra securității Europei și global, deci e posibil ca dialogul acesta ameicano – rus să caute să mențină, să fie un efort al părții americane să mențină aces conflict în totuși niște repere controlabile și să îl orienteze către o soluționare mai curând decât către o continuare a lui sine die.”

Editor : A.R.

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