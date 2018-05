Prima reacție a soțului profesoarei din Focșani, care a fost prinsă în ipostaze intime cu un elev: „Cred că el a fost o victimă în această situație”

Inspectoratul Şcolar Judeţean (ISJ) Vrancea a început o anchetă după ce în mediul virtual au fost publicate fotografii în care ar apărea în ipostaze intime directorul Liceului de Arte din Focşani, profesoara Diana Rozalia Tăicuţu, şi un elev de 18 ani. Directorul liceului şi-a dat demisia, luni dimineaţă, relatează News.ro.

Soțul profesoarei, dascăl și el, a acceptat să vorbească ieri cu reporterii de la Ziarul de Vrancea.

„E o situație dezastru, nu sunt cuvinte de spus, nu știu cum să mă exprim. Au mai fost neînțelegeri, într-adevăr, în unele situații, dar le-am acceptat pe toate, am trecut peste, iar soția îmi spunea: „Nu s-a întâmplat nimic, nu este nicio problemă”. (...) Eu am avut încredere în ea și, ca orice cuplu, după atâția ani de căsătorie, e imposibil să gândești altfel. (...) Îmi spunea: „Sunt ca o mamă pentru el”. Nu mi-a dat nicio explicație, eu am rămas devastat (n.r.- după ce a văzut pozele). Eu cred că O. a fost o victimă în această situație pentru că este un copil până la urmă. (...) Eu am înaintat ieri (n.r.- luni-14.05.2018) acte de divorț avocatului meu și cred că tot ieri sau azi (n.r marți 15.05.2018) au fost depuse. Eu nu am fost despărțit de soția mea așa cum înțeleg că a afirmat”, a declarat soțul Dianei Tăicuțu, profesorul Stelian Ghinea.

Acesta a negat că a fost autorul postărilor care au adus cazul în atenția publicului, așa cum s-a afirmat. Profesorul neagă, de altfel, și acuzațiile că ar fi încercat să îi șantajeze sau amenințe pe soția lui și pe elevul implicat în scandal.

„Nu, nu am făcut eu acest lucru și mă deranjează teribil aceste afirmații”, a spus Ghinea.

Potrivit Adevărul.ro, profesoara a cerut retragerea tuturor imaginilor publicate în mediul virtual și preluate de presa locală, amenințând cu acționarea în judecată.

„Viaţa mea intimă şi privată nu poate deveni subiect de presă doar pentru a-i folosi fostului meu soţ în procesul de divorţ. Vă rog să retrageți imaginile pentru care am formulat plângere penală împotriva fostului meu soţ. De asemenea, nici dacă în viaţa mea privată de persoană desparţită în fapt de soțul meu ar interveni o relație cu un adult în varstă de 20 de ani, adica mai tânăr cu 14 ani decât mine, nu aş permite nimănui să îmi vatăme viaţa personală pentru un astfel de lucru. De aceea, în numele respectului pe care vi-l port ca publicaţie serioasă vă rog să retrageţi imaginile”, a transmis profesoara unei publicații locale.