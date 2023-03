Prima reacție a unui director de școală, după ancheta deschisă de DIICOT într-un dosar care vizează trafic de stupefiante în mai multe școli și licee celebre din Capitală. Directoarea Colegiului Național "I.L Caragiale", Andreia Bodea, spune că a informat în repetate rânduri părinții că sunt elevi care ar consuma droguri, însă, reacția a fost, în cele mai multe cazuri, una de negare. Alții chiar ar fi amenințat-o că o dau în judecată, în cazul în care nu vine cu dovezi.

Andreia Bodea, director Colegiul Național "I.L Caragiale" din București: Școala poate să facă din păcate foarte puține lucruri. Un lucru pe care poate să îl facă și îl face greu e o colaborare cu părinții, care în momentul în care eu ca director am o suspiciune, văd un elev care e foarte obosit, tot timpul pune capul pe bancă și nu era așa, are pupilele dilatate, despre care colegii spun că ar fi consumat în afara școlii sau undeva ceva, am anunțat părinții că am o asemenea suspiciune.

În acel moment, în majoritatea cazurilor mă lovesc de negare, de părinți care spun „aveți vreo dovadă?”. Nu am dovezi, că în momentul în care voi găsi în școala o dovadă, cu ea m-am dus la DIICOT și la Poliție. Nu m-am aflat în această situație, pot să am o suspiciune. Ei se duc, se întâlnesc la petreceri, la evenimente, unde se duc și își văd colegii consumând. Unele informații ajung și la mine.

De obicei e negarea după care vine amenințarea. În foarte puține cazuri părinții cooperează și spun că î să le facă analize. Sunt multe categorii de părinți, nu vreau să arunc un blam asupra lor. Poate nu au timp, sunt ocupați, mulți sunt absenți și suplinesc cu bani, cu bunuri, cu vacanșe, cu excursii, în ciuda prevenției care se face în Caragiale.

Numărul consumatorilor în rândul minorilor crește, mai ales după pandemie. Se văd lipsiți de perspectivă, inutili și încearcă această evadare într-o lume care nu este reală. Când se trezesc, se trezesc tot în lumea în care va trebui să trăiască.

Luni, peste 20 de persoane au fost duse la audieri la DIICOT după ce au avut loc 23 de percheziţii în București într-un dosar ce are ca obiect săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, trafic de droguri de mare risc și trafic de droguri de risc.

Procurorii susțin că, din anul 2022, membrii grupului au vândut droguri de mare risc și de risc consumatorilor, inclusiv către elevi din licee din București.

Printre elevii care ar fi complici la vânzarea stupefiantelor în licee de top din Capitală se numără fiul unui secretar de stat din Ministerul de Externe, iar alt copil este al unui specialist de la Direcția Națională Anticorupție.

