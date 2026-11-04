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Exclusiv Prima reacție de la Cotroceni, după alegeri. Cum s-ar putea schimba relația României cu noua generație de politicieni americani

Ema Stoica Data actualizării: Data publicării:
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Alegeri pentru controlul Congresului în SUA. Foto: Profimedia
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Administrația Prezidențială de la București speră că rezultatul alegerilor din Statele Unite nu va schimba relația dintre cele două țări. Miza este păstrarea parteneriatului strategic, construit și consolidat de-a lungul mai multor administrații americane și românești. Vlad Ionescu, consilier de stat în cadrul Administrației Prezidențiale, atrage însă atenția asupra unei schimbări importante la Washington: o nouă generație de politicieni ajunge în Congres, în timp ce mulți dintre cei care au memoria Războiului Rece se retrag din viața politică. În acest context, România va trebui să își intensifice eforturile diplomatice pentru a menține sprijinul american.

„Noi sperăm că nu o va schimba. [...] Avem un parteneriat solid, un parteneriat foarte concret, un parteneriat bazat și pe interese, și pe valori pe care le împărtășim”, a declarat Vlad Ionescu, la Interviurile Digi24.ro.

Consilierul prezidențial spune că România și Statele Unite au interese comune în materie de securitate și contribuie împreună la securitatea Europei și la cea globală. România este, în opinia sa, un partener „onest, fidel, corect, predictibil”, iar în Congresul american există un consens bipartizan în privința relației cu țara noastră.

„Parteneriatul nostru cu SUA este un parteneriat cu poporul american, cu instituțiile, cu toți actorii. El nu e un parteneriat cu o anumită administrație. Asta ne obligă să vorbim cu toată lumea”, a explicat Vlad Ionescu.

În ceea ce privește NATO, Vlad Ionescu susține că politica administrației Trump, deși a venit cu presiuni asupra aliaților europeni pentru creșterea cheltuielilor militare, a contribuit la întărirea apărării europene. Oficialul spune că Europa trebuie să își asume o responsabilitate mai mare pentru propria securitate, în timp ce Statele Unite și-au reafirmat angajamentul față de apărarea continentului, în special pe dimensiunea nucleară.

„Pentru NATO și pentru apărarea europeană, politica administrației Trump, indiferent de cheia în care dorim să o privim, ea a fost utilă. Ea a stimulat Europa să-și asume mai multe responsabilități și a contribuit la întărirea apărării europene”, a declarat consilierul prezidențial.

Oficialul atrage însă atenția că schimbarea politică din Congres vine la pachet și cu o schimbare de generație. Mulți dintre politicienii care au trăit perioada Războiului Rece și înțeleg legătura istorică dintre Statele Unite și Europa se retrag din viața politică.

„O generație de politicieni e o generație mai pragmatică, e o generație care poate nu resimte, așa cum resimțim noi, importanța acestui parteneriat și caracterul vital al acestuia”, a spus consilierul prezidențial.

În aceste condiții, România va trebui să își intensifice eforturile de comunicare și să construiască relații cu noii lideri americani. „Va trebui cumva să dublăm eforturile de a ne angaja și de a comunica și de a transmite mesajele noastre”, a subliniat Vlad Ionescu.

Consilierul de stat spune că, în privința principalelor teme de politică externă, Bucureștiul nu anticipează schimbări majore în relația cu Washingtonul. Avertizează însă că România va trebui să își adapteze abordarea și să mențină dialogul cu toate centrele de decizie americane, inclusiv cu noii lideri ai Congresului.

În acest sens, Vlad Ionescu a invocat și consensul bipartizan existent în Congres în privința unor dosare importante, inclusiv sancțiunile împotriva Rusiei.

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