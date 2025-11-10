Un primar din Argeș i-a făcut cadou de majorat fiicei sale un bolid de 150 de mii de euro. Și nu s-ar fi oprit aici. Potrivit presei locale, a mai dat 200 de mii de euro și pe petrecere. În declarația de avere, însă, edilul face public un singur salariu, de la primărie, unde lucrează și soția, ca inspector.

ACTUALIZARE 19:55 - Digi24 a obținut declarația de avere a edilului pentru anul 2024. Potrivit acestui act, Valerică Spirea deținea trei terenuri, iar la capitolul venituri apar două intrări pe anul trecut – salariul de viceprimar în cuantum de 71.136 de lei/an, și cel al soției – 49.082 lei/an.

În document nu mai apar alte venituri obținute anul trecut.

Jurnaliștii Digi24 au încercat să ia legătura cu acesta, dar până acum nu a răspuns.

Pe o rețea de socializare a fost postat momentul în care bolidul de lux i-a fost adus fiicei sale, la petrecere scumpă organizată cu ocazia împlinirii vârstei de 18 ani.

Imaginile de la petrecere, virale pe internet, arată că primarul nu a avut cheltuieli doar cu mașina, ci și cu organizarea evenimentului. Majoratul a fost, de fapt, o petrecere extravagantă, cu focuri de artificii, la care au cântat artiști populari ai momentului, despre care se știe că încasează onorarii pe măsura notorietății, relatează site-ul AS în Gorj.

„Am o singură fetiță, înțelegeți? Am o singură fetiță… Nu știu care e problema că am făcut un majorat”, a declarat la Antena 3 CNN Valerică Spirea, primarul din comuna Poiana Lacului, județul Argeș.

