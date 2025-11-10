Live TV

Video Primar din Argeș, mașină de 150.000 de euro, cadou pentru fiică la majorat. Edilul a declarat venituri doar din salariu

Data actualizării: Data publicării:
fiica unui primar primeste o masina cadou,la majorat
Fiica primarului a primit un buchet de flori și o mașină de lux la majorat. Foto: Captură video Digi24

Un primar din Argeș i-a făcut cadou de majorat fiicei sale un bolid de 150 de mii de euro. Și nu s-ar fi oprit aici. Potrivit presei locale, a mai dat 200 de mii de euro și pe petrecere. În declarația de avere, însă, edilul face public un singur salariu, de la primărie, unde lucrează și soția, ca inspector.

ACTUALIZARE 19:55 - Digi24 a obținut declarația de avere a edilului pentru anul 2024. Potrivit acestui act, Valerică Spirea deținea trei terenuri, iar la capitolul venituri apar două intrări pe anul trecut – salariul de viceprimar în cuantum de 71.136 de lei/an, și cel al soției – 49.082 lei/an.

În document nu mai apar alte venituri obținute anul trecut.

Jurnaliștii Digi24 au încercat să ia legătura cu acesta, dar până acum nu a răspuns.

Pe o rețea de socializare a fost postat momentul în care bolidul de lux i-a fost adus fiicei sale, la petrecere scumpă organizată cu ocazia împlinirii vârstei de 18 ani.

Imaginile de la petrecere, virale pe internet, arată că primarul nu a avut cheltuieli doar cu mașina, ci și cu organizarea evenimentului. Majoratul a fost, de fapt, o petrecere extravagantă, cu focuri de artificii, la care au cântat artiști populari ai momentului, despre care se știe că încasează onorarii pe măsura notorietății, relatează site-ul AS în Gorj.

„Am o singură fetiță, înțelegeți? Am o singură fetiță… Nu știu care e problema că am făcut un majorat”, a declarat la Antena 3 CNN Valerică Spirea, primarul din comuna Poiana Lacului, județul Argeș.

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
femeie pe jos si frunze de toamnă
1
Când se încălzește vremea și se opresc ploile. ANM: Temperaturile vor urca spre 20 grade
ilustrații cu orașul The Line din megaproiectul The Line în Arabia Saudită
2
Capăt de Linie pentru megaproiectul Neom: Cum a fost distrus orașul utopic al Arabiei...
accident
3
Detalii șocante din accidentul grav din Dolj, în care doi oameni au murit. Ce s-a găsit...
coadă de mașini la benzinărie
4
Coșmarul Kremlinului devine realitate: „Parcă am transportat benzina pe urși polari prin...
Serghei Lavrov și Marco Rubio
5
Primele declaraţii ale lui Serghei Lavrov, după speculațiile privind căderea în...
Românul a rămas falit, după ce cel mai bogat om din Ucraina i-a spus: ”Când tot neamul tău e pe străzi, sunteți liberi”
Digi Sport
Românul a rămas falit, după ce cel mai bogat om din Ucraina i-a spus: ”Când tot neamul tău e pe străzi, sunteți liberi”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
octavian berceanu
Octavian Berceanu, despre mita care ar fi trebuit să ajungă la...
Timur Mindich
Cine este Timur Mindich, asociatul secret al lui Zelenski, aflat în...
barbat care se fereste de viscol
Primele ninsori pot apărea la câmpie chiar din noiembrie. Ce spune...
LOGO CSM
CSM a făcut plângere penală împotriva vicepremierului Oana Gheorghiu...
Ultimele știri
Diana Loginova , cântăreața adolescentă rusă anti-război, a fost arestată la Sankt Petersburg pentru a treia oară într-o lună
Lux construit ilegal. Ministerul Mediului anunță „un control generalizat” pe litoral. Buzoianu: „Plajele au fost practic prăduite”
Donald Trump proclamă o „săptămână a anticomunismului” în SUA. „Mesajul lor rămâne acelaşi: renunţaţi la libertăţile voastre”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
primar in calduri
Dosar penal pentru primarul acuzat că ar fi agresat sexual o angajată în biroul său. Femeia implicată și-a luat concediu medical
New York, United States. 04th Nov, 2025. Democratic New York City mayoral candidate Zohran Mamdani and his wife Rama Duwaji check-in at polling station to cast their vote in the general election at Frank Sinatra High School in New York City. Credit: SOPA
Cine este Rama Duwaji, soția noului primar al New York-ului, Zohran Mamdani. „Ea este Lady Di a noastră”
Zohran Mamdani's Election Night Rally
De la rapper la primar al New York-ului: Cine este Zohran Mamdani, tânărul politician care l-a înfuriat pe Donald Trump
U.S. President Trump makes second state visit to Britain
Gest rar al premierului britanic: Keir Starmer a plătit din fonduri proprii pentru a păstra un cadou de la Donald Trump
Ihor Koval
Un aliat al lui Zelenski s-a autoproclamat primar interimar al Odesei
Partenerii noștri
Pe Roz
Mercur retrograd în Săgetător. Două zodii se trezesc la realitate, iar trecutul le bate din nou la ușă
Cancan
BREAKING | Dani Mocanu și Nando au fost prinși! Unde se aflau cei doi infractori dați în urmărire generală
Fanatik.ro
Cum arată, de fapt, o zi din viața gimnastei Ana Maria Bărbosu, în SUA. A renunțat la România pentru o bursă...
editiadedimineata.ro
Proiect al Ministerului Muncii: tinerii care se angajează pentru prima dată ar putea lua prime de la stat de...
Fanatik.ro
Exclusiv. Croatul Sandro Perkovic, antrenorul lui Noah care a dominat Universitatea Craiova pe Oblemenco, pe...
Adevărul
Explozie puternică într-un port rusesc la Marea Neagră. Autoritățile locale dau vina pe un atac al forțelor...
Playtech
Prognoza meteo pentru decembrie 2025: va fi Crăciun cu zăpadă în România?
Digi FM
Nidia, fiica lui Horia Moculescu, declarații despre starea de sănătate a compozitorului: „Este internat tot...
Digi Sport
”Arestați! E ca o crimă!”. A auzit că mai mulți jucători din SuperLigă ar fi pariat împotriva echipei lor și...
Pro FM
Mădălina Ghenea, apariție hipnotizantă pe o plajă din Italia, într-o rochie udă, lipită de piele. Mister și...
Film Now
A rupt tăcerea după aproape 20 de ani. Dwayne „The Rock” Johson, declarații despre divorțul de Dany Garcia...
Adevarul
Cel mai posibil scenariu pentru războiul din Ucraina. Armand Goșu: „Se transformă într-un Liban, 30 de ani de...
Newsweek
Pensiile intră miercuri pe card. Care pensionari vor primi mii de lei în plus prin poștă între 13-17 noiembrie
Digi FM
Sebastian Stan spune că Marvel l-a ajutat să se dezvolte ca actor, însă a fost doar „primul pas”: „Trebuie să...
Digi World
Cum au reușit o tânără și soțul ei să călătorească în 20 de țări și să economisească sute de mii de lire...
Digi Animal World
Ce rase de câini nu ar trebui lăsate singure acasă. Acestea suferă cel mai mult de anxietate de separare
Film Now
Singurul film pe care Arnold Schwarzenegger și-ar fi dorit să-l refacă: „A fost incredibil”
UTV
Loredana i-a făcut o dedicație specială Simonei Halep la Sala Palatului. „Un salut pentru unica și...